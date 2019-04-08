Влюбленные участницы «Школы экстрасенсов» хотели выбрать Константина Гецати в качестве наставника
Телеканал ТНТ представил 7 апреля свой новый проект «Школа экстрасенсов», в котором люди с необычными способностями будут обучаться ясновидению. В качестве наставников организаторы шоу выбрали Константина Гецати, победившего в 18-м сезоне «Битвы экстрасенсов», и Свами Даши, победившего в 17-м сезоне. Многие абитуриентки не скрывали, что хотят постигать азы ясновидения под руководством Константина Гецати из-за его привлекательности и харизматичности.
Пройти конкурсный отбор в школу с «магическим уклоном» было задачей не из легких. Количество претендентов на одно место достигало почти 1500 человек, такой показатель вступительной кампании трудно отыскать даже в самых лучших ВУЗах мира. Из всех кандидатов были выбраны 50 абитуриентов, им предстояло продемонстрировать наставникам свои экстраординарные способности.
Многие потенциальные участницы «Школы экстрасенсов» не скрывали, что хотят стать подопечными Константина Гецати. Претендентки называли его «харизматичным» и «красивым», а самые смелые и вовсе рассчитывали на взаимную симпатию с наставником.
Примечательно, что некоторое время назад Константин Гецати признавался, что надеется на шоу «Школа экстрасенсов» повстречать свою «вторую половинку», однако пока что он не проявил чувств ни к одной из участниц.
Пройти конкурсный отбор в школу с «магическим уклоном» было задачей не из легких. Количество претендентов на одно место достигало почти 1500 человек, такой показатель вступительной кампании трудно отыскать даже в самых лучших ВУЗах мира. Из всех кандидатов были выбраны 50 абитуриентов, им предстояло продемонстрировать наставникам свои экстраординарные способности.
Многие потенциальные участницы «Школы экстрасенсов» не скрывали, что хотят стать подопечными Константина Гецати. Претендентки называли его «харизматичным» и «красивым», а самые смелые и вовсе рассчитывали на взаимную симпатию с наставником.
Примечательно, что некоторое время назад Константин Гецати признавался, что надеется на шоу «Школа экстрасенсов» повстречать свою «вторую половинку», однако пока что он не проявил чувств ни к одной из участниц.
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:24