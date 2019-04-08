Ученые: Физические упражнения во время беременности помогут защитить потомство от ожирения
Американские ученые утверждают, что физические упражнения во время беременности очень эффективны. Они могут защитить потомство от ожирения.
Исследователи провели эксперименты на мышах и увидели, что занятия спортом во время беременности у женщин с нормальным весом повышают уровень бурого жира. Это улучшает метаболизм детей и препятствует ожирению.
Специалисты рекомендуют представительницам слабого пола регулярно выполнять комплексы полезных упражнений при беременности. Они оказывают лишь положительный эффект на метаболизм детей в будущем.
Эксперты провели эксперимент с участием 60-ти грызунов, которые каждое утро в течение 60-ти минут выполняли упражнения. Затем результаты сопоставили с группой потомства, рожденного от неактивных мышей.
В ходе лишения грызунов спортивных упражнений у них повышался уровень белков, связанных с коричневой жировой тканью. Он превращает сахар и жир в тепло. А у активных мышей ситуация была другая. Физические упражнения препятствовали ожирению.
Ученые планируют проводить другие исследования, чтобы понять, как улучшить метаболизм потомства тренирующихся матерей.
Исследователи провели эксперименты на мышах и увидели, что занятия спортом во время беременности у женщин с нормальным весом повышают уровень бурого жира. Это улучшает метаболизм детей и препятствует ожирению.
Специалисты рекомендуют представительницам слабого пола регулярно выполнять комплексы полезных упражнений при беременности. Они оказывают лишь положительный эффект на метаболизм детей в будущем.
Эксперты провели эксперимент с участием 60-ти грызунов, которые каждое утро в течение 60-ти минут выполняли упражнения. Затем результаты сопоставили с группой потомства, рожденного от неактивных мышей.
В ходе лишения грызунов спортивных упражнений у них повышался уровень белков, связанных с коричневой жировой тканью. Он превращает сахар и жир в тепло. А у активных мышей ситуация была другая. Физические упражнения препятствовали ожирению.
Ученые планируют проводить другие исследования, чтобы понять, как улучшить метаболизм потомства тренирующихся матерей.
Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 02:00