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Ученые: Физические упражнения во время беременности помогут защитить потомство от ожирения

Американские ученые утверждают, что физические упражнения во время беременности очень эффективны. Они могут защитить потомство от ожирения.
Ученые: Физические упражнения во время беременности помогут защитить потомство от ожирения

Исследователи провели эксперименты на мышах и увидели, что занятия спортом во время беременности у женщин с нормальным весом повышают уровень бурого жира. Это улучшает метаболизм детей и препятствует ожирению.
Специалисты рекомендуют представительницам слабого пола регулярно выполнять комплексы полезных упражнений при беременности. Они оказывают лишь положительный эффект на метаболизм детей в будущем.
Эксперты провели эксперимент с участием 60-ти грызунов, которые каждое утро в течение 60-ти минут выполняли упражнения. Затем результаты сопоставили с группой потомства, рожденного от неактивных мышей.
В ходе лишения грызунов спортивных упражнений у них повышался уровень белков, связанных с коричневой жировой тканью. Он превращает сахар и жир в тепло. А у активных мышей ситуация была другая. Физические упражнения препятствовали ожирению.
Ученые планируют проводить другие исследования, чтобы понять, как улучшить метаболизм потомства тренирующихся матерей.



 
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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 02:00

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