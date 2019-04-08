Ученые: Физические упражнения во время беременности помогут защитить потомство от ожирения





Исследователи провели эксперименты на мышах и увидели, что занятия спортом во время беременности у женщин с нормальным весом повышают уровень бурого жира. Это улучшает метаболизм детей и препятствует ожирению.Специалисты рекомендуют представительницам слабого пола регулярно выполнять комплексы полезных упражнений при беременности. Они оказывают лишь положительный эффект на метаболизм детей в будущем.Эксперты провели эксперимент с участием 60-ти грызунов, которые каждое утро в течение 60-ти минут выполняли упражнения. Затем результаты сопоставили с группой потомства, рожденного от неактивных мышей.В ходе лишения грызунов спортивных упражнений у них повышался уровень белков, связанных с коричневой жировой тканью. Он превращает сахар и жир в тепло. А у активных мышей ситуация была другая. Физические упражнения препятствовали ожирению.Ученые планируют проводить другие исследования, чтобы понять, как улучшить метаболизм потомства тренирующихся матерей.