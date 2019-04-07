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Шесть факторов влияют на размер женской груди

Многие части тела после формирования точного размера такими и остаются, но только не женская грудь. На форму, а также размер груди влияют шесть факторов, озвученных медиками.
Шесть факторов влияют на размер женской груди

Некоторые женщины считают генетику наиболее важной причиной того или иного размера чашечки бюстгальтера. На самом деле, их намного больше.
Семейная история играет свою роль. Гены влияют на цвет волос, кожи, рост и многие другие вещи. То же самое касается и груди.
В течение всей жизни размер и форма поддается изменениям. Более того, на это влияет масса тела. Грудь - это соединительная ткань, молочные железы, протоки и жир. Каждая женщина имеет свои пропорции. В связи с большим наличием жира в груди можно увидеть изменения в ее размере и форме, когда женщина набирает или теряет вес. Чтобы размер груди изменился, потеря веса должна быть значительной.
Спортивные упражнения с задействованием грудных мышц тоже способствуют изменениям. Во время посещения тренажерного зала грудь становится подтянутой и визуально объемной.
Свою роль играют и гормональные контрацептивы. Их влияние связано с задержкой воды в организме. Как только завершается принятие препаратов, их действие заканчивается.
При беременности и во время кормления ребенка грудью, она может вырасти на несколько размеров благодаря увеличению прогестерона. Примерно через 3-6 месяцев она возвращается к своему обычному размеру.
В конце концов, возраст играет не последнюю роль. Есть разница между юными девушками и зрелыми женщинами. В 35 лет женская грудь уже не такая упругая, как в 23 года, и это вполне нормально.



 
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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:46

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