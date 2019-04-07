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Названы продукты, усиливающие и ослабляющие действие лекарств

Группа немецких медиков назвала продукты питания, которые усиливают и ослабляют действия лекарств. Зарубежное издание Fernarzt опубликовало материал соответствующего содержания.
Названы продукты, усиливающие и ослабляющие действие лекарств

Специалисты рассказали, что мало людей знает о взаимодействии еды с лекарственными препаратами, которые они принимают. Оказалось, что грейпфрут усиливает действие контрацептивов и обезболивающих средств. Газированная вода содержит много кальция, который ингибирует поглощение антибиотиков и гормонов щитовидной железы, поэтому употреблять ее нужно с осторожностью. Черный перец и шоколад вместе с теофиллином могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, в частности нарушить ритм сердца.

Относительно анальгетических средств, спиртные напитки ослабляют их действие и вредят печени. Зверобой практически сводит к нулю действие противозачаточных препаратов, сухофрукты оказывают слабительное действие, вследствие чего лекарства выходят из организма раньше положенного, а грейпфрут, наоборот, увеличивает время действия гормональных контрацептивов, но повышает риск тромбоза.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 19:25

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