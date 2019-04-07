Названы продукты, усиливающие и ослабляющие действие лекарств
Группа немецких медиков назвала продукты питания, которые усиливают и ослабляют действия лекарств. Зарубежное издание Fernarzt опубликовало материал соответствующего содержания.
Специалисты рассказали, что мало людей знает о взаимодействии еды с лекарственными препаратами, которые они принимают. Оказалось, что грейпфрут усиливает действие контрацептивов и обезболивающих средств. Газированная вода содержит много кальция, который ингибирует поглощение антибиотиков и гормонов щитовидной железы, поэтому употреблять ее нужно с осторожностью. Черный перец и шоколад вместе с теофиллином могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, в частности нарушить ритм сердца.
Относительно анальгетических средств, спиртные напитки ослабляют их действие и вредят печени. Зверобой практически сводит к нулю действие противозачаточных препаратов, сухофрукты оказывают слабительное действие, вследствие чего лекарства выходят из организма раньше положенного, а грейпфрут, наоборот, увеличивает время действия гормональных контрацептивов, но повышает риск тромбоза.
Специалисты рассказали, что мало людей знает о взаимодействии еды с лекарственными препаратами, которые они принимают. Оказалось, что грейпфрут усиливает действие контрацептивов и обезболивающих средств. Газированная вода содержит много кальция, который ингибирует поглощение антибиотиков и гормонов щитовидной железы, поэтому употреблять ее нужно с осторожностью. Черный перец и шоколад вместе с теофиллином могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, в частности нарушить ритм сердца.
Относительно анальгетических средств, спиртные напитки ослабляют их действие и вредят печени. Зверобой практически сводит к нулю действие противозачаточных препаратов, сухофрукты оказывают слабительное действие, вследствие чего лекарства выходят из организма раньше положенного, а грейпфрут, наоборот, увеличивает время действия гормональных контрацептивов, но повышает риск тромбоза.
Общество
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 19:25