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Прослушивание музыки для медитации перед сном защитит сердце

Группа ученых из Германии провела ряд исследований, которые показали, что прослушивание расслабляющей музыки для медитации перед сном защитит сердце. Статью соответствующего содержания опубликовало зарубежное тематическое издание.
Прослушивание музыки для медитации перед сном защитит сердце

Группа немецких специалистов провела ряд исследований, касающихся здоровья сердца и сосудов. В них приняли участие около 150 добровольцев возрастом в среднем 26 лет. Они прослушивали медитативную и поп-музыку перед сном, а ученые в это время изучали ее влияние на организм. В ходе эксперимента сердечный ритм резко менялся. Его измеряли за 5 минут до начала композиции, в течение 10 минут после воспроизведения, и через 5 минут после завершения.

Помимо этого, по тесту Голдберга измеряли уровень волнения участников. Результаты позволили сделать вывод, что прослушивание медитативной расслабляющей музыки перед сном поможет предотвратить проблемы с сердцем. Также самочувствие значительно улучшается после просушивания йога-композиций, нежели поп-композиций.



 
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Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 19:00

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