Прослушивание музыки для медитации перед сном защитит сердце





Группа немецких специалистов провела ряд исследований, касающихся здоровья сердца и сосудов. В них приняли участие около 150 добровольцев возрастом в среднем 26 лет. Они прослушивали медитативную и поп-музыку перед сном, а ученые в это время изучали ее влияние на организм. В ходе эксперимента сердечный ритм резко менялся. Его измеряли за 5 минут до начала композиции, в течение 10 минут после воспроизведения, и через 5 минут после завершения.Помимо этого, по тесту Голдберга измеряли уровень волнения участников. Результаты позволили сделать вывод, что прослушивание медитативной расслабляющей музыки перед сном поможет предотвратить проблемы с сердцем. Также самочувствие значительно улучшается после просушивания йога-композиций, нежели поп-композиций.