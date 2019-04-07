Специалисты назвали самые дешевые в эксплуатации автомобили в России





Первое место занял автомобиль Lada Vesta, стоимость обслуживания которого составить 67 900 рублей в год. Этот аспект позволяет создавать высокий спрос на эту модель. На втором месте расположилась Lada Granta. Стоимость содержания этого транспортного средства составит 68 тысяч рублей в год, что является весьма впечатляющим результатом. Третье место занимает всем известный ВАЗ 2109. «Девяточка». Он потребует от своего владельца 68 700 рублей в год. Приятным бонусом этой модели является относительно невысокая рыночная стоимость.На четвертом месте находится ZAZ Chance, стоимость обслуживания которой составит 69 400 рублей в год. По факту этот автомобиль представляет собой копию модели Chevrolet Lanos, и является весьма популярным у населения. Замыкает пятерку хэтчбек Lada XRay. Это авто будет требовать 69 700 рублей в год для своего обслуживания. Стоит упомянуть, что в прошлом году была выпущена бюджетная версия данного транспорта.