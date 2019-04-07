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«Как похожа!»: Малышева подметила сходство Орбакайте с Пугачевой

Кристина Орбакайте поделилась в Instagram-аккаунте новым фото, вызвав восхищение своим элегантным образом. Ведущая «Жить здорово!» Елена Малышева подметила в чертах исполнительницы невероятную схожесть с Аллой Пугачевой.
«Как похожа!»: Малышева подметила сходство Орбакайте с Пугачевой

На снимке Орбакайте запечатлена в черном плаще из органзы, наброшенном на белую футболку и разноцветную юбку, и темной обуви. Элегантный образ звезды дополняет легкая укладка, розовая помада и ожерелье. Поклонники заявили, что артистка, как всегда, безупречна.
«Как похожа!»: Малышева подметила сходство Орбакайте с Пугачевой

Не удержалась от комментариев Елена Малышева, ведущая программы о здоровье на Первом канале. Знаменитость восхищенно отметила: «Какое сходство с Аллой!», и с ней согласились многие фолловеры.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:37

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