«Как похожа!»: Малышева подметила сходство Орбакайте с Пугачевой
Кристина Орбакайте поделилась в Instagram-аккаунте новым фото, вызвав восхищение своим элегантным образом. Ведущая «Жить здорово!» Елена Малышева подметила в чертах исполнительницы невероятную схожесть с Аллой Пугачевой.
На снимке Орбакайте запечатлена в черном плаще из органзы, наброшенном на белую футболку и разноцветную юбку, и темной обуви. Элегантный образ звезды дополняет легкая укладка, розовая помада и ожерелье. Поклонники заявили, что артистка, как всегда, безупречна.
Не удержалась от комментариев Елена Малышева, ведущая программы о здоровье на Первом канале. Знаменитость восхищенно отметила: «Какое сходство с Аллой!», и с ней согласились многие фолловеры.
На снимке Орбакайте запечатлена в черном плаще из органзы, наброшенном на белую футболку и разноцветную юбку, и темной обуви. Элегантный образ звезды дополняет легкая укладка, розовая помада и ожерелье. Поклонники заявили, что артистка, как всегда, безупречна.
Не удержалась от комментариев Елена Малышева, ведущая программы о здоровье на Первом канале. Знаменитость восхищенно отметила: «Какое сходство с Аллой!», и с ней согласились многие фолловеры.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:37