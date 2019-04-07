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Эксперты составили рейтинг лучших двигателей Toyota

Эксперты составили рейтинг лучших двигателей автопроизводителя Toyota. Топ составлялся с учетом разных критериев для получения объективного результата.
Эксперты составили рейтинг лучших двигателей Toyota

Первенство досталось силовой установке 2ZZ-GE. Ею были оснащены такие автомобили как Toyota Celica, Toyota Corolla, Toyota Matrix, Lotus Elise, Lotus Exige и Lotus 2-Eleven. Мощность данного агрегата колебалась от 169 до 240 л.с.

На втором месте турбированная модификация 3S-FE – 3S-GTE. Использовался этот силовой агрегат на таких автомобилях как Toyota Corona, Toyota Carina, Toyota Altezza, Toyota Camry, Toyota Carina E, Toyota Avensis, Toyota Celica, Toyota Caldina, Toyota Vista, Toyota RAV4, Toyota Nadia, Toyota MR2, Toyota Ipsum и Toyota Town Ace. Мощность данного двигателя составляла от 185 до 260 л.с.

Третье место получил 1UZ-FE, которым оснащались в основном Toyota Celsior, Toyota Aristo. Мощность этой силовой установки варьировалась от 250 до 300 л.с.

На четвертом месте расположился 1GZ-GE. Этот двигатель, мощностью 310 л.с, был предназначен только для одного автомобиля - Toyota Century.

И наконец, пятое место досталось силовому агрегату 2GZ-GTE, который имел мощность 321 л.с. Они были установлены на таких автомобилях как Toyota Aristo, Toyota Supra RZ/Turbo и Toyota Aristo V300.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 16:46

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