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Специалисты воссоздали раритетный автомобиль времен СССР

Специалисты рассказали о малоизвестном, но весьма впечатляющем автомобиле, произведенном в СССР. На 28 выставке Олдтаймер было представлено множество интересных раритетных машин, но хочется отдельно выделить Москвич-408 Турист.
Специалисты воссоздали раритетный автомобиль времен СССР

Москвич-408 Турист создан на базе серийной модели Москвич-408. Было выпущено всего два экземпляра этого чудесного авто. Разница была лишь в кузове. Один был стальным, а второй имел алюминиевые вставки. Жёсткости автомобилю предавал Х-образный усилитель днища. Оборудована модель была силовым бензиновым агрегатом с впрыском топлива ЦНИТА мощностью 63 лошадиные силы. К сожалению, оригинал этого чудесного автомобиля не дошел до нас, поскольку оба экземпляра были утилизированы. Однако, благодаря стараниям мастерской Евгения Шаманского, специалисты воссоздали полную копию Москвича-408 Турист. Стоит также упомянуть, что выпущен автомобиль был в середине 1960-х годов.

Раньше люди скептически относились к автомобилям, которые были воссозданы по документации. Однако с течением времени грань между реставрацией и сборкой авто с нуля, потихоньку начала размываться. Следует с уважением относиться к труду мастеров, которые пытаются в деталях возобновить культуру прошлых поколений. Главное в таком деле - сохранить дух времени и принести удовольствие простым людям.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:41

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