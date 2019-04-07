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У звезды «Дом-2» Ирины Александровны Агибаловой поклонники заметили волосы на лице

У телебабушки реалити-шоу «Дом-2» Ирины Александровны Агибаловой поклонники заметили волосы на лице.

У звезды «Дом-2» Ирины Александровны Агибаловой поклонники заметили волосы на лице

Не секрет, что 50-летняя Агибалова не перестает молодиться. В свое время Ирина Александровна не только похудела на 36 килограмм, но и сделала несколько пластических операций.

Сейчас бывшая участница «Дома-2» активно ведет страничку в Instagram, где рассказывает некоторые свои секреты красоты, а также демонстрирует личную жизнь.

На днях внимательные интернет-пользователи обратили внимание на свежую фотографию Ирины Александровны, на которой она сидит в автомобиле в солнцезащитных очках и смотрит вперед. Только не прическа или привлекательные украшения заинтересовали фолловеров, а подбородок звезды.

У звезды «Дом-2» Ирины Александровны Агибаловой поклонники заметили волосы на лице

Читатели рассмотрели у Агибаловой-старшей щетину, о чем поспешили ей сообщить. Один за другим подписчики телебабушки принялись буквально закидывать ее различными нелицеприятными комментариями, практически в каждом из которых они советуют Ирине Александровне обратиться к специалисту по лазерному удалению волос на лице, сообщает Ondom2.

«Дедушка Ира позабыла наверное бороду побрить.. Кошмар!», «Ирина, приобретите себе натуральный депилятор для лица «fito», он везде продаётся или обратитесь в салон красоты!», - пишут пользователи Сети.

Впрочем, нашлись у телебабушки и защитники, которые заявили, что ничего страшного в этом не видят, ведь Ирине Александровне уже 50 лет и это вполне нормально в ее возрасте.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:54

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