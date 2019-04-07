Младший сын Эвелины Бледанс поздравил маму с днем рождения в стихах
Эвелина Бледанс 5 апреля отметила 50-летие в кругу родных и близких. Младший сын актрисы Семен порадовал «маму-звезду» трогательным стихотворением, подготовленным специально ко дню ее рождения.
Поздравление своего особенного сына знаменитость записала на видео, представив его личном Instagram-микроблоге. Семилетний наследник Бледанс описал в стихотворной форме талант и красоту именинницы, назвал ее «звездой» и отметил, что у нее фигура, как у молодой девушки. Мальчик пообещал слушаться маму и всегда любить ее. В конце поздравления сын актрисы спел «Happy Birthday to You» и попросил задуть свечи на воображаемом торте.
Поклонников Бледанс растрогал подарок ее наследника. Фолловеры восхитились искренности и непосредственности ребенка, очень старающегося подарить радость своему родному человеку.
Поздравление своего особенного сына знаменитость записала на видео, представив его личном Instagram-микроблоге. Семилетний наследник Бледанс описал в стихотворной форме талант и красоту именинницы, назвал ее «звездой» и отметил, что у нее фигура, как у молодой девушки. Мальчик пообещал слушаться маму и всегда любить ее. В конце поздравления сын актрисы спел «Happy Birthday to You» и попросил задуть свечи на воображаемом торте.
Поклонников Бледанс растрогал подарок ее наследника. Фолловеры восхитились искренности и непосредственности ребенка, очень старающегося подарить радость своему родному человеку.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:00