Младший сын Эвелины Бледанс поздравил маму с днем рождения в стихах

Поздравление своего особенного сына знаменитость записала на видео, представив его личном Instagram-микроблоге. Семилетний наследник Бледанс описал в стихотворной форме талант и красоту именинницы, назвал ее «звездой» и отметил, что у нее фигура, как у молодой девушки. Мальчик пообещал слушаться маму и всегда любить ее. В конце поздравления сын актрисы спел «Happy Birthday to You» и попросил задуть свечи на воображаемом торте.Поклонников Бледанс растрогал подарок ее наследника. Фолловеры восхитились искренности и непосредственности ребенка, очень старающегося подарить радость своему родному человеку.