Детали автомобиля, которые требуют систематической смазки





Учитывая особенности строения некоторых автомобилей, в которых кузов имеет небольшую подвижность, необходимо периодически применять силиконовую смазку для уплотняющих резинок дверных проемов. Это позволит устранить скрип трущихся элементов и продлить срок службы резинки, поскольку силикон хорошо впитывается и не имеет в составе воды. Наносить смазку необходимо как минимум два раза в год.Чтобы избежать проблем с замками автомобиля, их также необходимо систематически смазывать. Учитывая постоянные воздействия на замочный механизм, обрабатывать их необходимо каждые несколько месяцев. Это позволит обеспечить хорошую работу и предотвратит внезапные поломки. Лучшим средством для смазки автомобильных замков является всем известное WD-40, купить которое можно в любом автомагазине.Также распространённой проблемой является свист приводного ремня. В большинстве случаев причина такого явления – дешевый ремень и натяжной ролик. Однако решить эту проблему возможно. Существуют специальные смазки для приводных ремней, которые устранят неприятный звук, а также повысят срок эксплуатации деталей. Не стоит забывать проводить профилактику указанных деталей, поскольку период и качество службы автомобиля полностью зависит от исправности его элементов.