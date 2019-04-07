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Внедорожники ГАЗ, которые не поступили на конвейер

Эксперты рассказали о пяти внедорожниках ГАЗ, которые не поступили в серийное производство во время кризиса 90-х. После обвала спроса на грузовые транспортные средства, отечественный автопроизводитель пытался вывести на рынок грузопассажирские автомобили повышенной проходимости.
Внедорожники ГАЗ, которые не поступили на конвейер

В результате этих экспериментов появился ряд автомобилей, которые так и не стали на конвейер. Первым представителем этих авто является ГАЗ-2308 «Атаман», который был выпущен в 1995 году. Он имел повышенную проходимость, а его длина составляла целых 5 метров. Следующим представителем «забытых авто» стал ГАЗ-230810 «Атаман-Ермак» - пятиместный универсал, который создан в трех экземплярах. В 2000 году серию продолжил автомобиль ГАЗ-3106 «Атаман-ІІ», который был просторным семиместным внедорожником. Стоимость конструкции не позволила ему поступить в массовое производство.

В этом же году создали ГАЗ-2169 «Комбат», который имел турбодизель объёмом 2,3 литра, а также оснащен пятиступенчатой МКПП. Внедорожник имел полный привод, пониженную передачу и блокировку дифференциала, что повышало его проходимость по пересеченной местности. Самым потенциальным из этого списка, наверное, был ГАЗ-3106 «Атаман-ІІ» 2004 года выпуска, который получил аналог объёмом 2,1 литра, мощностью 110 лошадиных сил. Однако и эта модель не поступила в массовое производство из-за ряда экономических проблем.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:46

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