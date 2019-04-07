Google готовит большое обновление для Gmail





Недавно стало известно, что Gmail получит большое обновление. У пользователей появится возможность планирования писем, будет доступна отложенная отправка. На гаджетах iOS и Android эта функция расположится в правой верхней части окна создания письма.Также станет доступен инструмент Smart Compose. В его работе задействован искусственный интеллект и автоматическое обучение для пользователей. При написании программное обеспечение проанализирует текст и предложит выбрать готовый подходящий вариант.Учетные записи Gmail станут более интерактивными благодаря возможности «динамичная электронная почта», которая позволяет просматривать рекомендации гостиниц или отвечать на комментарии к документам Google.