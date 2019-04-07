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Google готовит большое обновление для Gmail

Американская транснациональная публичная корпорация Google готовит большое обновление для своей бесплатной почтовой службы Gmail. Об этом рассказала пресс-служба компании.
Google готовит большое обновление для Gmail

Недавно стало известно, что Gmail получит большое обновление. У пользователей появится возможность планирования писем, будет доступна отложенная отправка. На гаджетах iOS и Android эта функция расположится в правой верхней части окна создания письма.

Также станет доступен инструмент Smart Compose. В его работе задействован искусственный интеллект и автоматическое обучение для пользователей. При написании программное обеспечение проанализирует текст и предложит выбрать готовый подходящий вариант.

Учетные записи Gmail станут более интерактивными благодаря возможности «динамичная электронная почта», которая позволяет просматривать рекомендации гостиниц или отвечать на комментарии к документам Google.



 
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Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 12:38

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