Google готовит большое обновление для Gmail
Американская транснациональная публичная корпорация Google готовит большое обновление для своей бесплатной почтовой службы Gmail. Об этом рассказала пресс-служба компании.
Недавно стало известно, что Gmail получит большое обновление. У пользователей появится возможность планирования писем, будет доступна отложенная отправка. На гаджетах iOS и Android эта функция расположится в правой верхней части окна создания письма.
Также станет доступен инструмент Smart Compose. В его работе задействован искусственный интеллект и автоматическое обучение для пользователей. При написании программное обеспечение проанализирует текст и предложит выбрать готовый подходящий вариант.
Учетные записи Gmail станут более интерактивными благодаря возможности «динамичная электронная почта», которая позволяет просматривать рекомендации гостиниц или отвечать на комментарии к документам Google.
Недавно стало известно, что Gmail получит большое обновление. У пользователей появится возможность планирования писем, будет доступна отложенная отправка. На гаджетах iOS и Android эта функция расположится в правой верхней части окна создания письма.
Также станет доступен инструмент Smart Compose. В его работе задействован искусственный интеллект и автоматическое обучение для пользователей. При написании программное обеспечение проанализирует текст и предложит выбрать готовый подходящий вариант.
Учетные записи Gmail станут более интерактивными благодаря возможности «динамичная электронная почта», которая позволяет просматривать рекомендации гостиниц или отвечать на комментарии к документам Google.
Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 12:38