Сергей Лазарев считает главным своим соперником на «Евровидении» себя самого

Три года назад артист мог принести победу России, оказавшись в шаге от первого места. Лазарев лидировал по количеству зрительских голосов, но получил недостаточно баллов от экспертного жюри, оказавшись в итоге на третьей позиции. По оценке букмекеров, у российского исполнителя огромные шансы на победу, но он сам не пытается предугадать исход конкурса, полагаясь на судьбу. Главным артист считает преодоление своего главного соперника - себя самого.Лазарев в процессе подготовки к «Евровидению-2019» много репетирует и прогоняет свой номер, чтобы выполнить его идеально. На международной арене певец представит композицию «Scream», которая за короткий срок завоевала огромную популярность. С большим успехом состоялась и премьера клипа, отснятого на эту конкурсную песню.