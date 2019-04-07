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Сергей Лазарев считает главным своим соперником на «Евровидении» себя самого

Сергей Лазарев продолжает подготовку к «Евровидению-2019» и уже представил общественности композицию «Scream», подготовленную для вокального фестиваля. Певец признается, главный его соперник - он сам в 2016 году.
Сергей Лазарев считает главным своим соперником на «Евровидении» себя самого

Три года назад артист мог принести победу России, оказавшись в шаге от первого места. Лазарев лидировал по количеству зрительских голосов, но получил недостаточно баллов от экспертного жюри, оказавшись в итоге на третьей позиции. По оценке букмекеров, у российского исполнителя огромные шансы на победу, но он сам не пытается предугадать исход конкурса, полагаясь на судьбу. Главным артист считает преодоление своего главного соперника - себя самого.

Лазарев в процессе подготовки к «Евровидению-2019» много репетирует и прогоняет свой номер, чтобы выполнить его идеально. На международной арене певец представит композицию «Scream», которая за короткий срок завоевала огромную популярность. С большим успехом состоялась и премьера клипа, отснятого на эту конкурсную песню.

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Rus/Eng Небольшой отрывок моего спец.номера на @madwalk Walk в Греции с песней “Scream”. Рад был вновь выступать на этом супер рейтинговом шоу. Спасибо за приглашение @Mad_Tv и отдельное спасибо прекрасной команде гимнасток @wolves_teamm за номер и самоотверженность!) приятно, что выступление сейчас в трендах Греции в Youtube на 1 месте 😱 / @MadWalk was for one more time a great experience. Thank you @mad_tv for inviting me. But the biggest THANK YOU goes to the amazing national gymnastic team of Greece @wolves_teamm that prepared a very special number for #Scream !! Looking forward to being with all of you on stage again 😜 #сергейлазарев #sergeylazarev #eurovision #scream #russia #greece #madwalk #madtv

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:30

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