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В США ученые описали древнее существо с длинными щупальцами

Палеобиолог Якоб Винтер в США изучил окаменелости древних предков современных гребневиков. Ученый подробно описал этих существ с длинными щупальцами.
В США ученые описали древнее существо с длинными щупальцами

Недавно американские ученые провели ряд исследований и узнали подробности о существовании Daihua sanqiong. Он обитал на планете Земля 518 миллионов лет назад и впервые был обнаружен на юге Китая. Существо имело 18 длинных, отходивших от его пасти щупалец.
Отростки Daihua sanqiong в виде лепестков были покрыты так называемыми ресничками – волосками. По всей вероятности, ими животное привлекало свою добычу.
Исследователь Якоб Винтер из Бристольского университета впервые увидел древнюю окаменелость, когда посещал лабораторию палеобиологии в университете китайской провинции Юнань. После проведенных исследований ученый выяснил, что данное чудовище может являться предком для современных гребневиков, которые тоже довольно жуткие на вид.
Гребневики пользуются «желатиновыми каплями», которые помогают им при охоте на других животных. Они опутывают свою добычу щупальцами и способны ее проглотить.
Винтер утверждает, что реснички существа – это результат адаптации щупалец во время эволюции. Также он сообщает, что предки гребневика имела схожесть с полипами, которые прикреплялись к морскому дну.



 
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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:24

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