Рита Дакота позитивно оценила фигуру Натальи Рудовой в мини-бикини
Наталья Рудова всегда радовала поклонников своей стройной фигурой, вызывая зависть у многих женщин и восхищение мужчин. Рита Дакота позитивно оценила ее фото в мини-бикини, после просмотра сюжета в Instagram.
Сама актриса перед поездкой на Мальдивы жаловалась поклонникам на чрезмерную тягу к еде, после чего решила заниматься спортом и даже посетила детокс-клинику. Во время отдыха Наталья Рудова часто публиковала снимки в купальнике, отметив, что поправилась на 4 кг. Подписчики даже не обратили внимания на столь незначительный вес звезды, которая решила посидеть на “Химической диете”.
Пока она находится на пути к своей мечте, решив порадовать фанатов архивным фото. Знаменитость позирует перед камерами в бассейне, а наряд подчеркивает стройные формы ее тела. Рита Дакота первой оставила комментарий. “Рудова, отдай мне свою фигуру. Спасибо”, - написала коллега, насмешив своей просьбой артистку.
Сама актриса перед поездкой на Мальдивы жаловалась поклонникам на чрезмерную тягу к еде, после чего решила заниматься спортом и даже посетила детокс-клинику. Во время отдыха Наталья Рудова часто публиковала снимки в купальнике, отметив, что поправилась на 4 кг. Подписчики даже не обратили внимания на столь незначительный вес звезды, которая решила посидеть на “Химической диете”.
Пока она находится на пути к своей мечте, решив порадовать фанатов архивным фото. Знаменитость позирует перед камерами в бассейне, а наряд подчеркивает стройные формы ее тела. Рита Дакота первой оставила комментарий. “Рудова, отдай мне свою фигуру. Спасибо”, - написала коллега, насмешив своей просьбой артистку.
ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:46