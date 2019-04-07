Рита Дакота позитивно оценила фигуру Натальи Рудовой в мини-бикини

Сама актриса перед поездкой на Мальдивы жаловалась поклонникам на чрезмерную тягу к еде, после чего решила заниматься спортом и даже посетила детокс-клинику. Во время отдыха Наталья Рудова часто публиковала снимки в купальнике, отметив, что поправилась на 4 кг. Подписчики даже не обратили внимания на столь незначительный вес звезды, которая решила посидеть на “Химической диете”.Пока она находится на пути к своей мечте, решив порадовать фанатов архивным фото. Знаменитость позирует перед камерами в бассейне, а наряд подчеркивает стройные формы ее тела. Рита Дакота первой оставила комментарий. “Рудова, отдай мне свою фигуру. Спасибо”, - написала коллега, насмешив своей просьбой артистку.