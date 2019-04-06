Названы лучшие города для однодневного бюджетного путешествия
Эксперты онлайн-сервиса Rumbo исследовали туристический рынок и выделили лучшие направления дешевого однодневного путешествия. Специалисты представили список городов, наиболее подходящих для короткого бюджетного отдыха.
При составлении перечня эксперты учитывали различные нюансы, включая питание и условия проживания, экскурсии и развлечения, в также удобство транспортной развязки. В расчет не вошла стоимость билетов до места отдыха.
По оценке специалистов, наиболее выгодным является суточное пребывание в Каире, где туристу достаточно 3500 рублей. В 5300 рублей обойдется отдых в Мехико - столице Мексики. В тройку лидеров вошла и турецкая Анталья с бюджетом в 5500 рублей.
Недорого обойдется туристу однодневное путешествие в Буэнос-Айрес, Куала-Лумпур, Мумбаи, Ригу. Бюджетный вариант – поездка на сутки в таиландский город Паттайя, расположенный на побережье Сиамского залива, пишет «Слово и Дело».
При составлении перечня эксперты учитывали различные нюансы, включая питание и условия проживания, экскурсии и развлечения, в также удобство транспортной развязки. В расчет не вошла стоимость билетов до места отдыха.
По оценке специалистов, наиболее выгодным является суточное пребывание в Каире, где туристу достаточно 3500 рублей. В 5300 рублей обойдется отдых в Мехико - столице Мексики. В тройку лидеров вошла и турецкая Анталья с бюджетом в 5500 рублей.
Недорого обойдется туристу однодневное путешествие в Буэнос-Айрес, Куала-Лумпур, Мумбаи, Ригу. Бюджетный вариант – поездка на сутки в таиландский город Паттайя, расположенный на побережье Сиамского залива, пишет «Слово и Дело».
Общество
Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:06