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Названы лучшие города для однодневного бюджетного путешествия

Эксперты онлайн-сервиса Rumbo исследовали туристический рынок и выделили лучшие направления дешевого однодневного путешествия. Специалисты представили список городов, наиболее подходящих для короткого бюджетного отдыха.
Названы лучшие города для однодневного бюджетного путешествия

При составлении перечня эксперты учитывали различные нюансы, включая питание и условия проживания, экскурсии и развлечения, в также удобство транспортной развязки. В расчет не вошла стоимость билетов до места отдыха.

По оценке специалистов, наиболее выгодным является суточное пребывание в Каире, где туристу достаточно 3500 рублей. В 5300 рублей обойдется отдых в Мехико - столице Мексики. В тройку лидеров вошла и турецкая Анталья с бюджетом в 5500 рублей.

Недорого обойдется туристу однодневное путешествие в Буэнос-Айрес, Куала-Лумпур, Мумбаи, Ригу. Бюджетный вариант – поездка на сутки в таиландский город Паттайя, расположенный на побережье Сиамского залива, пишет «Слово и Дело».



 
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Общество
Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:06

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