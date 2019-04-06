В Сети появилось первое фото со свадьбы Владимира Кузьмина и Светланы Карпухиной





Недавно общественность встревожило распространенное СМИ сообщение, что якобы 63-летний Кузьмин болен раком. Мол, композитора заметили в онкологическом центре. В окружении музыканта информацию опровергли, а сам рокер, обратившись к поклонникам, уверил, он абсолютно здоров, и поблагодарил за беспокойство о нем. Брат Кузьмина Александр рассказал, что звезда чувствует себя отлично и не так давно расписался с 27-летней возлюбленной.Информация о новом романе музыканта впервые появилась минувшим летом. Знаменитость развелся с третьей супругой Екатериной Трофимовой, «измучившей» его овощными диетами и йогой, и стал встречаться со Светланой Карпухиной. Новая избранница Кузьмина получила высшее бизнес-образование, обожает яхты и научилась профессионально ими управлять. Музыкант презентовал возлюбленной парусник под названием «Красотка».