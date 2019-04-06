Роман Сосо Павлиашвили с Ириной Понаровской разрушил брак певца





Молодой артист стал известным благодаря участию в ВИА «Иверия». Музыкант всегда пользовался вниманием многочисленных поклонниц, но, несмотря на это, смог жениться на девушке Нино, которая в последствии родила ему наследника Левана. Сосо Павлиашвили надеялся, что обрел счастье в личной жизни, пока не познакомился с яркой и энергичной Ириной Понаровской. Певец признался: он был влюблен в поп-звезду, но из-за увлечения пришлось потерять семью.Сосо Павлиашвили и Ирина Понаровская вместе работали над одним музыкальным проектом. Артист благодарен звезде за это. Он не скрывает: «Нино, конечно, ревновала». И на это были причины. По словам музыканта, он никогда не обманывал и не делал женщине больно, так как был джентльменом, но супруга стала исключением.Избранница певца очень переживала из-за разрыва отношений, это было очень тяжело. Бывшая жена Павлиашвили не смогла выйти замуж во второй раз. Наследнику вокалиста Левону на момент развода было 15 лет. Мать не могла справиться с воспитанием сына, особенно из-за распространения в Тбилиси наркотиков. Звезда не хотел, чтобы у ребенка появилась зависимость, и принял решение забрать его в российскую столицу. Нино эта новость не очень понравилась, но у нее не было другого выхода.Взрослый Леван, который первым узнал о новой любви звездного родителя Ирине, сейчас прекрасно относится к отцу и своим младшим сестрам, родившимся в гражданском браке. Знаменитый сердцеед не сомневается, что сможет прожить с Ириной до последнего вздоха и благодарен ей за поддержку, любовь, заботу и вдохновение.