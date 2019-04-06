В Германии найдены останки крокодила возрастом 150 миллионов лет





Шотландские специалисты проводили раскопки в Германии и нашли останки древнего динозавра, что стало настоящим открытием. Анализ показал, что он жил примерно 150 миллионов лет назад, а его кожа была похожей на дельфинью, так как не имела чешуи, как у нынешних представителей семейства. Тогда на территории современной Германии и Англии были острова в мелком море, что делало условия комфортными для пребывания данного вида крокодилов.Известно, что после проведения всех исследований обнаруженные кости передадут в баварский музей Бамберга.