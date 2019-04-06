АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Австралии двое мужчин сделали селфи с разбившимся в горах Македонии НЛО
EUR 73.44 USD 65.41
Курс валют на 06.04.2019

В Австралии двое мужчин сделали селфи с разбившимся в горах Македонии НЛО

В Австралии двое мужчин сделали селфи с разбившимся в горах Македонии НЛО, после чего опубликовали снимки в Сети. Очевидцы уверяют, что фотографии не были сфабрикованы, доказательством чему является четкость изображений.
В Австралии двое мужчин сделали селфи с разбившимся в горах Македонии НЛО

«Один из мужчин отослал фотографии своих друзей, которые были на мотоциклах в горах Македонии, где они нашли НЛО, упавший на гору. Свидетельства встречи с инопланетным кораблем можно увидеть на веб-сайте UFO Stalker. Очевидно, что сообщение пришло не от реальных свидетелей и фотографов и был представлен через два года после предполагаемого обнаружения.
В Австралии двое мужчин сделали селфи с разбившимся в горах Македонии НЛО

Мужчины сразу же позвонили друзьям и сказали, что отведут их, чтобы показать объект. Когда они вернулись через несколько часов, место было убрано, там не осталось никаких предметов. Была какая-то полицейская барьерная лента, но все остальное исчезло. Они сделали несколько снимков на свои телефоны до и после события.
В Австралии двое мужчин сделали селфи с разбившимся в горах Македонии НЛО

Горы Македонии находятся всего в нескольких милях от места расположения Висячей скалы, знаменитого геологического образования, имеющего большое духовное и культурное значение для племен джа джа вуррунг, вои вуррунг и таунгурунг. Это скальное образование мамелонов было сформировано вулканической магмой, охлаждающейся вместо того, чтобы течь.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 12:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Барнауле голый мужчина разбился после
В Ростове-на-Дону абсолютно голый
Глава Aston Martin намерен защитить
Третье место в РФ по количеству
Ученые обнаружили связь между удалением
Появилась информация о судьбе квартир
Mercedes готовит к выпуску полностью
Ученые: Причины плохого сна связаны с
Анастасия Волочкова продемонстрировала
Ученые разработали уникальный метод
В ПФР рассказали о новых правилах
В Австралии двое мужчин сделали селфи с
«Я не хотел просыпаться»: Дмитрий
Компания Xiaomi выпустит свой первый
В России стартовали продажи новых Apple
«Семейная прогулка»: Сергей Безруков
На ebay продается ржавый Porsche 356 за
Дочь звезды «Дома-2» Насти Лисовой в
Xiaomi презентовало телескоп Star Trang
Эксперт: США в борьбе с Россией готовят
Лолита Милявская рассказала о своей
Представлен ТОП-10 перепродающихся в
Ольга Бузова и Полина Гагарина
Ученые: Партнеры по сексу влияют на
Победитель «Битвы Экстрасенсов»
Oppo выпустит смартфон Reno Light
Ferrari опубликовала видео с
Саша Черно в Instagram перечислила виды
Максим Виторган после разрыва с Ксений
Девушка Романа Гриценко расплакалась во
Просмотреть все новости