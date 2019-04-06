В Австралии двое мужчин сделали селфи с разбившимся в горах Македонии НЛО
В Австралии двое мужчин сделали селфи с разбившимся в горах Македонии НЛО, после чего опубликовали снимки в Сети. Очевидцы уверяют, что фотографии не были сфабрикованы, доказательством чему является четкость изображений.
«Один из мужчин отослал фотографии своих друзей, которые были на мотоциклах в горах Македонии, где они нашли НЛО, упавший на гору. Свидетельства встречи с инопланетным кораблем можно увидеть на веб-сайте UFO Stalker. Очевидно, что сообщение пришло не от реальных свидетелей и фотографов и был представлен через два года после предполагаемого обнаружения.
Мужчины сразу же позвонили друзьям и сказали, что отведут их, чтобы показать объект. Когда они вернулись через несколько часов, место было убрано, там не осталось никаких предметов. Была какая-то полицейская барьерная лента, но все остальное исчезло. Они сделали несколько снимков на свои телефоны до и после события.
Горы Македонии находятся всего в нескольких милях от места расположения Висячей скалы, знаменитого геологического образования, имеющего большое духовное и культурное значение для племен джа джа вуррунг, вои вуррунг и таунгурунг. Это скальное образование мамелонов было сформировано вулканической магмой, охлаждающейся вместо того, чтобы течь.
«Один из мужчин отослал фотографии своих друзей, которые были на мотоциклах в горах Македонии, где они нашли НЛО, упавший на гору. Свидетельства встречи с инопланетным кораблем можно увидеть на веб-сайте UFO Stalker. Очевидно, что сообщение пришло не от реальных свидетелей и фотографов и был представлен через два года после предполагаемого обнаружения.
Мужчины сразу же позвонили друзьям и сказали, что отведут их, чтобы показать объект. Когда они вернулись через несколько часов, место было убрано, там не осталось никаких предметов. Была какая-то полицейская барьерная лента, но все остальное исчезло. Они сделали несколько снимков на свои телефоны до и после события.
Горы Македонии находятся всего в нескольких милях от места расположения Висячей скалы, знаменитого геологического образования, имеющего большое духовное и культурное значение для племен джа джа вуррунг, вои вуррунг и таунгурунг. Это скальное образование мамелонов было сформировано вулканической магмой, охлаждающейся вместо того, чтобы течь.
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 12:52