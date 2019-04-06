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Дочь звезды «Дома-2» Насти Лисовой в Таиланде хотели искупать в ледяной воде

Экс-участница телестройки «Дом-2» Анастасия Лисова сообщила интернет-пользователям, что ее единственную наследницу хотели выкупать в ледяной воде, чтобы понизить температуру.
Дочь звезды «Дома-2» Насти Лисовой в Таиланде хотели искупать в ледяной воде

Вчера отдых звезды «Дома-2» в Таиланде испортила неожиданная болезнь ее дочери Мирославы. По словам Анастасии, ее малышке в 3 часа ночи стало плохо, поэтому им с мужем пришлось обращаться за помощью в несколько местных больниц.

Лисова разместила у себя на страничке в Instagram пост, в котором рассказала, что им с дочерью пришлось пережить в одной из клиник в Таиланде.
«Я читала перед вылетом , что тут есть достаточно неплохой госпиталь Samui International hospital.. Кто этот человек, который оставил позитивный отзыв об этой больничке, я не знаю, но у него явно отсутствует понимание стерильности, активности врачей и медсестёр ночью, так как они все в прямом смысле спали, и их профессиональности..», - написала Настя.

Дочь звезды «Дома-2» Насти Лисовой в Таиланде хотели искупать в ледяной воде

По словам бывшей героини «Дома-2», именно в той больнице, в которую они поехали по совету, она впервые за долгое время вспомнила все ругательные выражения, ведь медсестры не только «как сонные» передвигались по клинике, но и без предупреждения засунули годовалому ребенку в нос «огромный ерж».

Нужно сказать, что Анастасия с мужем не смогли долго наблюдать за тем, как мучают их ребенка и, забрав малышку, отправились в другую больницу. Только в Bangkok hospital семейству помогли. Впрочем, услуги этой клиники обошлись супругам в «копеечку».

Как сообщает Лисова, им пришлось заплатить 32 тысячи рублей. Правда, прайс звезду «Дома-2» не так шокировал, как то, когда ее наследницу пытались искупать в тазе с морозной водой, чтобы сбить температуру.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:11

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