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«Я не хотел просыпаться»: Дмитрий Харатьян несколько раз оказывался на грани смерти из-за алкоголя

Знаменитый отечественный актер театра и кино Дмитрий Харатьян несколько раз оказывался на грани смерти и-за своей вредной привычки. Избежать летального исхода звезде «Гардемаринов» помог инстинкт самосохранения.
«Я не хотел просыпаться»: Дмитрий Харатьян несколько раз оказывался на грани смерти из-за алкоголя

Артист стал гостем программы Киры Прошутиной под названием «Он и она», где откровенно рассказал о непростом периоде, который ему пришлось пережить. Потрясающая карьера и любовь миллионов российских зрителей не смогла уберечь актера от серьезных проблем. В какой-то период Харатьян впал в депрессию, с которой решил бороться алкоголем.

Звезда экранов признался, что не раз попадал в аварии, находясь «под мухой». Дмитрий Харатьян сильно пристрастился к спиртному: пагубная привычка могла стоить ему жизни, но каждый раз ему помогал инстинкт самосохранения.

«Я не хотел просыпаться, закрывался одеялом и говорил: «Я не хочу, не хочу в эту жизнь», - делится знаменитость с ведущей неприятными воспоминаниями. По его словам, в критические моменты он ощущал полную апатию, но это была не смерть. Артист назвал это состояние «полным отрешением от внешнего мира».
«Я не хотел просыпаться»: Дмитрий Харатьян несколько раз оказывался на грани смерти из-за алкоголя

Звезда фильма «На Дерибассовской хорошая погода…» смог справиться с зависимостью и уже 15 лет не прикасается к крепким напиткам. Он считает: алкоголь – не выход из проблемы, а лишь ее усугубление. Харатьян называет спиртное и наркотики страшной бедой. Именно поэтому он сообщил о своем пьянстве, надеясь, что кому-то это поможет.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:52

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