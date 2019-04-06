В России стартовали продажи новых Apple iPad Air и iPad mini





Производитель оставил новинкам прежний дизайн, но оборудовал передовым чипсетом A12 Bionic и поддержкой Pencil. Жителям России, заказавшим товар, гарантируют его доставить за один день. iPad Air с 64ГБ ПЗУ оценен примерно в 43 000 рублей, за комплектацию с 256 ГБ придется заплатить почти на 10 000 рублей больше. Данные модели, но уже с модулем LTE, предлагаются соответственно за 55 500 и 66 500 рублей.Планшет iPad mini с ПЗУ на 64 ГБ купертиновцы оценили почти в 33 000 рублей, а версию с 256 ГБ - в 44 000 рублей. За модификации с LTE-модулем Apple просит соответственно 45 500 и 56 500 рублей. На рынке России новые «яблочные» аппараты представлены в трех цветовых вариациях: серебро, золото и «серый космос».