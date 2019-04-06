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В России стартовали продажи новых Apple iPad Air и iPad mini

Компания Apple вывела на рынок России свои новые планшеты iPad Air и iPad mini, дебютировавшие в середине марта. Устройства можно заказать на официальном веб-сайте «яблочного» бренда.
В России стартовали продажи новых Apple iPad Air и iPad mini

Производитель оставил новинкам прежний дизайн, но оборудовал передовым чипсетом A12 Bionic и поддержкой Pencil. Жителям России, заказавшим товар, гарантируют его доставить за один день. iPad Air с 64ГБ ПЗУ оценен примерно в 43 000 рублей, за комплектацию с 256 ГБ придется заплатить почти на 10 000 рублей больше. Данные модели, но уже с модулем LTE, предлагаются соответственно за 55 500 и 66 500 рублей.

Планшет iPad mini с ПЗУ на 64 ГБ купертиновцы оценили почти в 33 000 рублей, а версию с 256 ГБ - в 44 000 рублей. За модификации с LTE-модулем Apple просит соответственно 45 500 и 56 500 рублей. На рынке России новые «яблочные» аппараты представлены в трех цветовых вариациях: серебро, золото и «серый космос».



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:34

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