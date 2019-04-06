Глюкоза восхитила идеальной фигурой в откровенном наряде

Глюкоза в числе многих знаменитостей присутствовала в Crocus City Hall, где в ночь на 6 апреля состоялась церемония награждения номинантов премии «ЖАРА Music Awards». Перед началом мероприятия Наталья Чистякова-Ионова преподнесла поклонникам приятный сюрприз. Певица представила фото, где она запечатлена в блестящем прозрачном костюме поверх пикантного черного боди. Босоножки на высоких каблуках отлично подчеркнули стройные ноги звезды.Поклонники с восторгом отозвались о «горячем» снимке Глюкозы. Артистка получила массу комплиментов и восхищенных комментариев по поводу своей идеальной фигуры. Образ певицы понравился и ее коллеге по шоу-бизнесу Наталье Подольской, не удержавшейся от лестного отзыва.