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Глюкоза восхитила идеальной фигурой в откровенном наряде

Популярная исполнительница Глюкоза похвасталась перед подписчиками своего Instagram-микроблога откровенным нарядом, подобранным для выхода в свет в рамках музыкальной премии «Жара». Фанатов восхитила идеальная фигура артистки, подчеркнутая пикантным костюмом.
Глюкоза восхитила идеальной фигурой в откровенном наряде

Глюкоза в числе многих знаменитостей присутствовала в Crocus City Hall, где в ночь на 6 апреля состоялась церемония награждения номинантов премии «ЖАРА Music Awards». Перед началом мероприятия Наталья Чистякова-Ионова преподнесла поклонникам приятный сюрприз. Певица представила фото, где она запечатлена в блестящем прозрачном костюме поверх пикантного черного боди. Босоножки на высоких каблуках отлично подчеркнули стройные ноги звезды.

Поклонники с восторгом отозвались о «горячем» снимке Глюкозы. Артистка получила массу комплиментов и восхищенных комментариев по поводу своей идеальной фигуры. Образ певицы понравился и ее коллеге по шоу-бизнесу Наталье Подольской, не удержавшейся от лестного отзыва.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:09

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