Ученые научились определять болезнь Альцгеймера на ранней стадии по глазам
Ученые Северо-Западного университета в США предполагают, что в будущем болезнь Альцгеймера на ранней стадии можно будет определить по глазам пациента. Сокращение кровеносных капилляров в задней части глаза может быть новым неинвазивным способом диагностики ранних когнитивных нарушений, предшественников недуга.
Исследователи набрали 32 участников, у которых когнитивное тестирование соответствовало забывчивому типу нарушений, и по возрасту, полу и расовой принадлежности их сопоставили с субъектами, у которых тестирование было когнитивно нормальным для их возраста. Все люди прошли визуализацию глаза с помощью ОКТ-ангиографии. Затем они обнаружили инвазивные сосудистые изменения в человеческом глазу с помощью инфракрасной камеры, без необходимости использования красителей или дорогостоящих МРТ-сканеров.
Известно, что у пациентов с болезнью Альцгеймера снижается кровоток в сетчатке и плотность сосудов.
При болезни Альцгеймера терапия более эффективна, если ее начать до того, как произойдет обширное повреждение головного мозга и снижение когнитивных функций. Теперь исследователи надеются сопоставить эти результаты с другими стандартными инвазивными типами биомаркеров болезни Альцгеймера, а также исследовать продольные изменения параметров глаза у пациентов.
Исследователи набрали 32 участников, у которых когнитивное тестирование соответствовало забывчивому типу нарушений, и по возрасту, полу и расовой принадлежности их сопоставили с субъектами, у которых тестирование было когнитивно нормальным для их возраста. Все люди прошли визуализацию глаза с помощью ОКТ-ангиографии. Затем они обнаружили инвазивные сосудистые изменения в человеческом глазу с помощью инфракрасной камеры, без необходимости использования красителей или дорогостоящих МРТ-сканеров.
Известно, что у пациентов с болезнью Альцгеймера снижается кровоток в сетчатке и плотность сосудов.
«Этот подход может потенциально обеспечить дополнительный тип биомаркера для выявления лиц с высоким риском развития болезни Альцгеймера»,- сказал Амани Фаузи, профессор офтальмологии в Медицинской школе им. Н.Э. Файнберга.
При болезни Альцгеймера терапия более эффективна, если ее начать до того, как произойдет обширное повреждение головного мозга и снижение когнитивных функций. Теперь исследователи надеются сопоставить эти результаты с другими стандартными инвазивными типами биомаркеров болезни Альцгеймера, а также исследовать продольные изменения параметров глаза у пациентов.
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 08:53