Ученые научились определять болезнь Альцгеймера на ранней стадии по глазам

«Этот подход может потенциально обеспечить дополнительный тип биомаркера для выявления лиц с высоким риском развития болезни Альцгеймера»,





Исследователи набрали 32 участников, у которых когнитивное тестирование соответствовало забывчивому типу нарушений, и по возрасту, полу и расовой принадлежности их сопоставили с субъектами, у которых тестирование было когнитивно нормальным для их возраста. Все люди прошли визуализацию глаза с помощью ОКТ-ангиографии. Затем они обнаружили инвазивные сосудистые изменения в человеческом глазу с помощью инфракрасной камеры, без необходимости использования красителей или дорогостоящих МРТ-сканеров.Известно, что у пациентов с болезнью Альцгеймера снижается кровоток в сетчатке и плотность сосудов.- сказал Амани Фаузи, профессор офтальмологии в Медицинской школе им. Н.Э. Файнберга.При болезни Альцгеймера терапия более эффективна, если ее начать до того, как произойдет обширное повреждение головного мозга и снижение когнитивных функций. Теперь исследователи надеются сопоставить эти результаты с другими стандартными инвазивными типами биомаркеров болезни Альцгеймера, а также исследовать продольные изменения параметров глаза у пациентов.