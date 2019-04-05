АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Стакан любого алкоголя в день повышает риск возникновения инсульта
EUR 73.42 USD 65.33
Курс валют на 05.04.2019

Астронавты «Аполлона» собрались в честь 50-летия высадки на Луну

Астронавты-участники миссии NASA «Аполлон» решили организовать встречу в честь 50-летнего юбилея высадки на Луну в 1969 году. В Клуб исследователей в Нью-Йорке, где состоялось мероприятие, прибыли 8 из 17, оставшихся в живых специалистов.
Астронавты «Аполлона» собрались в честь 50-летия высадки на Луну

89-летний Базз Олдрин, высадившийся на поверхность спутника Земли вслед за Нилом Армстронгом, выделялся среди гостей праздника благодаря своему эксклюзивному костюму. Одеяние астронавта пестрело изображениями ракет, он подобрал носки с флагом США. Внимание присутствующих привлекали и его четыре золотых кольца, а также двое часов. Фотограф Феликс Кунце сделал снимок всех участников миссии «Аполлон», собравшихся в честь 50-летия приземления на спутник.

Базз Олдрин и его напарник Майкл Коллинз едва не погибли во время полета на Луну. После высадки на поверхность спутника часть модуля сломалась, и вышел из строя важный элемент - выключатель. Астронавты смогли вернуться на Землю, воспользовавшись ручкой для нажатия кнопки.

Олдрин продолжает поддерживать подготовку отправки миссий на Луну и Марс. Экс-астронавт, кроме науки, увлекается модой. Два года назад специалист вышел на подиум с Биллом Найем, демонстрируя металлическую куртку, серебристые кроссовки и рубашку с надписью-агитацией полета на Красную планету.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 20:33

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Электрокар Tesla Model X прошел
Ученые: В борьбе с диабетом второго
Сосо Павлиашвили сделал предложение
Астронавты «Аполлона» собрались в честь
Смартфон Blackview A60 будет доступен к
Анна Семенович показала поклонникам
Учёные предложили определять риск
Ляйсан Утяшева любит чувствовать себя
Аксенов: Крым не станет вводить в этом
Шарлиз Терон призналась, что одинока
«Духовная смерть страшнее физической»:
Разработчик Mortal Kombat 11 рассказал
«Лишали телефона и интернета на
В Антарктиде ученые нашли убивающую
«Заряженный» Mercedes-AMG CLA 35
Составлен ТОП-5 способов увеличить
Ученые раскрыли простые методы снижения
Супругу звезды «Дома-2» Андрея Чуева
Ученые: Растения могут останавливать
Марина Африкантова призналась, что
Военный эксперт назвал установку ЗРК
Дмитрий Дмитренко рассказал, что у его
В Санкт-Петербурге 1,5-годовалая
Ученые: Стакан любого алкоголя в день
Лолита Милявская после женитьбы
Ученые: Продукты с клетчаткой
В Москве из тела мужчины извлекли
В Москве мужчина изнасиловал 14-летнюю
В Перу обнаружены останки древнего
Эвелине Бледанс 50 лет: Интересные
Просмотреть все новости