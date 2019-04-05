Астронавты «Аполлона» собрались в честь 50-летия высадки на Луну
Астронавты-участники миссии NASA «Аполлон» решили организовать встречу в честь 50-летнего юбилея высадки на Луну в 1969 году. В Клуб исследователей в Нью-Йорке, где состоялось мероприятие, прибыли 8 из 17, оставшихся в живых специалистов.
89-летний Базз Олдрин, высадившийся на поверхность спутника Земли вслед за Нилом Армстронгом, выделялся среди гостей праздника благодаря своему эксклюзивному костюму. Одеяние астронавта пестрело изображениями ракет, он подобрал носки с флагом США. Внимание присутствующих привлекали и его четыре золотых кольца, а также двое часов. Фотограф Феликс Кунце сделал снимок всех участников миссии «Аполлон», собравшихся в честь 50-летия приземления на спутник.
Базз Олдрин и его напарник Майкл Коллинз едва не погибли во время полета на Луну. После высадки на поверхность спутника часть модуля сломалась, и вышел из строя важный элемент - выключатель. Астронавты смогли вернуться на Землю, воспользовавшись ручкой для нажатия кнопки.
Олдрин продолжает поддерживать подготовку отправки миссий на Луну и Марс. Экс-астронавт, кроме науки, увлекается модой. Два года назад специалист вышел на подиум с Биллом Найем, демонстрируя металлическую куртку, серебристые кроссовки и рубашку с надписью-агитацией полета на Красную планету.
89-летний Базз Олдрин, высадившийся на поверхность спутника Земли вслед за Нилом Армстронгом, выделялся среди гостей праздника благодаря своему эксклюзивному костюму. Одеяние астронавта пестрело изображениями ракет, он подобрал носки с флагом США. Внимание присутствующих привлекали и его четыре золотых кольца, а также двое часов. Фотограф Феликс Кунце сделал снимок всех участников миссии «Аполлон», собравшихся в честь 50-летия приземления на спутник.
Базз Олдрин и его напарник Майкл Коллинз едва не погибли во время полета на Луну. После высадки на поверхность спутника часть модуля сломалась, и вышел из строя важный элемент - выключатель. Астронавты смогли вернуться на Землю, воспользовавшись ручкой для нажатия кнопки.
Олдрин продолжает поддерживать подготовку отправки миссий на Луну и Марс. Экс-астронавт, кроме науки, увлекается модой. Два года назад специалист вышел на подиум с Биллом Найем, демонстрируя металлическую куртку, серебристые кроссовки и рубашку с надписью-агитацией полета на Красную планету.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 20:33