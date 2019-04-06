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В Малайзии найдено самое высокое в мире дерево

Команде ученых удалось обнаружить в лесах Сабаха на территории Малайзии самое высокое в мире дерево. Тропический гигант достигает в высоту 100 м, превышая длину футбольного поля.
В Малайзии найдено самое высокое в мире дерево

Рекордсменом стал представитель вида Shorea faguetiana из семейства Dipterocarpacae, доминирующего во влажных тропических лесах на Юго-Востоке Азии. Предыдущие лидеры по высоте относились к этому же роду и происходили из данного региона. Группа ученых из Малайзии и Великобритании назвала дерево со 100-метровой высотой Менарой, что в переводе значит «Башня».

Вес гиганта без корней составляет примерно 81 500 кг: 5% массы находится в 40-метровой кроне, 95% - в стволе, а центр - на высоте 28 м от земли. Смещение от вертикальной оси стебля на 60 см свидетельствует об отличной симметрии дерева, находящегося на наклонной поверхности, и его сбалансированности. Менара, как показал анализ ее структур, довольно устойчива, но для нее может стать губительным сильный ветер. Самое высокое в мире дерево от ураганов спасает его расположение в защищенной от разрушительных потоков воздуха долине.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:25

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