В Малайзии найдено самое высокое в мире дерево





Рекордсменом стал представитель вида Shorea faguetiana из семейства Dipterocarpacae, доминирующего во влажных тропических лесах на Юго-Востоке Азии. Предыдущие лидеры по высоте относились к этому же роду и происходили из данного региона. Группа ученых из Малайзии и Великобритании назвала дерево со 100-метровой высотой Менарой, что в переводе значит «Башня».Вес гиганта без корней составляет примерно 81 500 кг: 5% массы находится в 40-метровой кроне, 95% - в стволе, а центр - на высоте 28 м от земли. Смещение от вертикальной оси стебля на 60 см свидетельствует об отличной симметрии дерева, находящегося на наклонной поверхности, и его сбалансированности. Менара, как показал анализ ее структур, довольно устойчива, но для нее может стать губительным сильный ветер. Самое высокое в мире дерево от ураганов спасает его расположение в защищенной от разрушительных потоков воздуха долине.