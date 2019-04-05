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Марина Африкантова призналась, что скоро посетит Нью-Йорк

Возлюбленная победителя конкурса «Человек года 2018» - Марина Африкантова заявила, что в ближайший отпуск улетит в Соединенные Штаты Америки.
Марина Африкантова призналась, что скоро посетит Нью-Йорк

Не успела Марина вернуться из Дубая в Москву, как уже начала планировать следующий отдых. Вчера блондинка опубликовала у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором заявила, что очень любит Америку.
«Я очень люблю Америку, особенно город контрастов Нью-Йорк, была там уже раза 3 и в ближайшее время собираюсь туда снова..», - сообщила Африкантова.

По мнению участницы реалити-шоу «Дом-2», именно Нью-Йорк является городом «будущего, новых технологий, роскоши и небоскребов». Марина просто-таки убеждена в том, что смогла бы жить в этом месте, ведь «обожает» английский язык.
«Могла бы там стряхнуть с него пыль и вспомнить все свои азы..!»,- подчеркнула Марина.

Марина Африкантова призналась, что скоро посетит Нью-Йорк

Оказывается, что избранница Романа Капаклы получала образование в английской школе, поэтому разговаривает на нем «совершенно».

Нужно сказать, что не забыла Марина упомянуть в своем свежем посте и своего молодого человека. Блондинка убеждена, что возлюбленный уж точно «оценит» все ее идеи.

К слову, в конце Африкантова обратилась к своим поклонникам. Девушка поинтересовалась у подписчиков, какие у них есть самые «любимые» города и страны и куда они еще бы хотели вернуться, а возможно даже переехать на постоянное место жительства.

Отметим, что мало кто ответил на вопрос Марины, большинство пользователей обратили внимание на внешний вид девушки, а не на ее пост.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:20

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