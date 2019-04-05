Декретный отпуск позволил Юлии Савичевой лучше узнать жизнь обычной женщины





Певица оставила в своем аккаунте пост, где ответила на один из главных вопросов, интересующих общественность. Большинство любопытствует, не хотела ли Савичева стать простой домохозяйкой, ведя размеренный образ жизни. Звезда призналась, что такой опыт у нее есть и всегда вызывает приятные воспоминания.По словам артистки, 15 лет концертной деятельности приучили ее к сумасшедшему ритму - «с площадки на площадку, из города в город». Первый период декретного отпуска был для певицы непростым. Она просыпалась по утрам с осознанием того, что никуда бежать не нужно и принималась по несколько раз делать одну и ту же домашнюю работу. Звезде казалось, что она что-то не успевает или не доводит до конца.Сейчас Юлия Савичева не скрывает: «Этот период был одним из самых счастливых периодов в моей жизни». Поп-певица получила возможность почувствовать по-настоящему, что значит быть женщиной, посвящающей свое время себе и близким.