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Декретный отпуск позволил Юлии Савичевой лучше узнать жизнь обычной женщины

Отечественная исполнительница Юлия Савичева поделилась с подписчиками личного блога в Instagram, что декретный отпуск позволил ей лучше узнать жизнь обычной женщины. Знаменитость считает период, когда можно посвятить себя семье, самым важным и счастливым.
Декретный отпуск позволил Юлии Савичевой лучше узнать жизнь обычной женщины

Певица оставила в своем аккаунте пост, где ответила на один из главных вопросов, интересующих общественность. Большинство любопытствует, не хотела ли Савичева стать простой домохозяйкой, ведя размеренный образ жизни. Звезда призналась, что такой опыт у нее есть и всегда вызывает приятные воспоминания.

По словам артистки, 15 лет концертной деятельности приучили ее к сумасшедшему ритму - «с площадки на площадку, из города в город». Первый период декретного отпуска был для певицы непростым. Она просыпалась по утрам с осознанием того, что никуда бежать не нужно и принималась по несколько раз делать одну и ту же домашнюю работу. Звезде казалось, что она что-то не успевает или не доводит до конца.

Сейчас Юлия Савичева не скрывает: «Этот период был одним из самых счастливых периодов в моей жизни». Поп-певица получила возможность почувствовать по-настоящему, что значит быть женщиной, посвящающей свое время себе и близким.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 22:11

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