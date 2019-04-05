Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» испытали в реальном бою

«Успешное конкурирование «Тор-М2» с любыми иными ЗРК в рамках своего класса подтверждает тот факт, что наши комплексы поставляются многим иностранным армиям», – завил Фанил Зиятдинов.





Место, где «Тор-М2» тестировался, специалист уточнять не стал. Он подчеркнул, что данный зенитный ракетный комплекс в современном мире не имеет аналогов, равных себе, и об этом осведомлены не только российские эксперты, но и зарубежные.