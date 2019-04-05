Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» испытали в реальном бою
Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» был успешно испытан в реальном бою. Теперь можно не сомневаться во всех его заявленных характеристиках, отметил в беседе с журналистами издания «РИА Новости» руководитель электромеханического предприятия Ижевска «Купол» Фанил Зиятдинов.
Место, где «Тор-М2» тестировался, специалист уточнять не стал. Он подчеркнул, что данный зенитный ракетный комплекс в современном мире не имеет аналогов, равных себе, и об этом осведомлены не только российские эксперты, но и зарубежные.
Место, где «Тор-М2» тестировался, специалист уточнять не стал. Он подчеркнул, что данный зенитный ракетный комплекс в современном мире не имеет аналогов, равных себе, и об этом осведомлены не только российские эксперты, но и зарубежные.
«Успешное конкурирование «Тор-М2» с любыми иными ЗРК в рамках своего класса подтверждает тот факт, что наши комплексы поставляются многим иностранным армиям», – завил Фанил Зиятдинов.
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 15:20