Диетолог рассказал, почему солянка возглавила антирейтинг супов
Специалисты решили составить список самых полезных и самых вредных супов к Международному дню супа. Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, почему антирейтинг первых блюд возглавила любимая многими солянка.
Как сообщает Nation News, наиболее полезным эксперты признали вегетарианский суп из овощей без мяса. Самой вредной для здоровья оказалась солянка. По словам диетолога и доктора медицинских наук Михаила Гинзбурга, с определением специалистов сложно не согласиться. Он уточняет: нельзя выбрать полезное для всех или вредное. Так, к примеру, если пациент имеет хроническое инфекционное заболевание или восстанавливается после пневмонии, то доктор может порекомендовать ему солянку. Если речь идет о таких проблемах как гипертония или ожирение, то людям с указанными заболеваниями следует употреблять вегетарианские, рыбные или куриные с крупами супы.
Специалист отметил: солянка признана самым вредным первым блюдом, так как является очень жирной и содержит продукты глубокой переработки мяса, такие как колбаса. Потребление животного белка по достижению 50 лет следует ограничить, отдавая предпочтение растительному. Колбаса и красное мясо в этом возрасте могут спровоцировать различные проблемы, - заключил Михаил Моисеевич.
Как сообщает Nation News, наиболее полезным эксперты признали вегетарианский суп из овощей без мяса. Самой вредной для здоровья оказалась солянка. По словам диетолога и доктора медицинских наук Михаила Гинзбурга, с определением специалистов сложно не согласиться. Он уточняет: нельзя выбрать полезное для всех или вредное. Так, к примеру, если пациент имеет хроническое инфекционное заболевание или восстанавливается после пневмонии, то доктор может порекомендовать ему солянку. Если речь идет о таких проблемах как гипертония или ожирение, то людям с указанными заболеваниями следует употреблять вегетарианские, рыбные или куриные с крупами супы.
Специалист отметил: солянка признана самым вредным первым блюдом, так как является очень жирной и содержит продукты глубокой переработки мяса, такие как колбаса. Потребление животного белка по достижению 50 лет следует ограничить, отдавая предпочтение растительному. Колбаса и красное мясо в этом возрасте могут спровоцировать различные проблемы, - заключил Михаил Моисеевич.
Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:54