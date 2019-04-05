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Ольга Рапунцель сняла на видео первые слова Василисы

Популярная участница проекта «Дом-2» Ольга Рапунцель сняла на видео и показала в Сети первые слова маленькой дочери Василисы. Молодая мать не может нарадоваться тому, что наконец услышала из уст годовалой малышки заветное «мама».
Ольга Рапунцель сняла на видео первые слова Василисы

Ольга Рапунцель опубликовала в своём микроблоге в Instagram трогательную видеозапись, на которой запечатлена её дочь Василиса, произносящая первые в своей жизни слова. Несмотря на то, что заговорила малышка только после произнесённых слов родительницей, но отчётливое «мама» фанатам удалось услышать.
Ольга Рапунцель сняла на видео первые слова Василисы

Особенно милым поклонникам Рапунцель показалось то, что годовалая девочка весело ходила вокруг большого снимка своих родителей, целуя поочерёдно изображение то Дмитрия Дмитренко, то самой Ольги Рапунцель. Фанаты поздравили молодую мать с первыми словами ребёнка, пожелав малышке расти здоровой и умной, а главное — в спокойной и любящей атмосфере.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 11:54

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