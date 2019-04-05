



Недавно в своём интервью бывшая участница «Дома-2» Инесса Шевчук заявила о том, что Виктория Романец старается во всём её копировать, а конфликты между ними начались давно. Ещё будучи коллегами по периметру они ругались, открыто выражая взаимную ненависть друг к другу, но после ухода за ворота предприняли попытку подружиться. Именно тогда, рассказала Шевчук, она поняла, что Виктория Романец - двуличный человек, желающий нажиться на её имени.В ответ на такие заявления бывшей коллеги Виктория Романец назвала Инессу Шевчук «дешёвым блогером». В беседе с журналом «Дома-2» супруга Антона Гусева сообщила, что именно модель давно пытается пропиариться за счёт других людей, так как не имеет для этого ни знаний, ни денег, чтобы заплатить специалистам за качественную рекламу своего блога.Кроме того, Виктория Романец считает Инессу Шевчук человеком, на которого жалко тратить стоящее огромных денег личное время, потому реагировать на выпады экс-коллеги она не собирается.