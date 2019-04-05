"АвтоВАЗ" представила апрельские скидки на LADA





В "АвтоВАЗ" сообщили, что до конца апреля на некоторые модели LADA будут действовать крупные скидки. Купить авто компания предлагает по программе "Трейд-ин", воспользоваться условиями LADA Finance либо другими выгодными предложениями. Несколько акций можно комбинировать с госпограммами. В итоге покупатель сохранит 20-160 тысяч рублей.Российские государственные программы для покупки первого или семейного авто до миллиона рублей позволяют сэкономить 10 процентов от цены. В апреле Lada XRay выгодней всего приобрести через "Трейд-ин", сократив расходы на 40 тысяч рублей. В комбинации с программой "Первый автомобиль" внедорожник будет стоить всего 513 тысяч в базовой комплектации.Та же программа "АвтоВАЗа" действует и на Vesta Cross. Если совместить "Семейный автомобиль" с условиями LADA Finance, помимо 40 тыс. руб., получится сохранить ещё 10%. Так, седан обойдётся в 643 тысячи рублей.