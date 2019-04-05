АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В NASA показали новые детальные снимки мини-спутников Сатурна с Cassini
EUR 73.42 USD 65.33
Курс валют на 05.04.2019

"АвтоВАЗ" представила апрельские скидки на LADA

Компания "АвтоВАЗ" представила апрельские скидки на марку LADA, позволяющие сэкономить до 160 тысяч рублей. Дилеры предлагают комбинировать специальные предложения производителя с государственными программами.
"АвтоВАЗ" представила апрельские скидки на LADA

В "АвтоВАЗ" сообщили, что до конца апреля на некоторые модели LADA будут действовать крупные скидки. Купить авто компания предлагает по программе "Трейд-ин", воспользоваться условиями LADA Finance либо другими выгодными предложениями. Несколько акций можно комбинировать с госпограммами. В итоге покупатель сохранит 20-160 тысяч рублей.

Российские государственные программы для покупки первого или семейного авто до миллиона рублей позволяют сэкономить 10 процентов от цены. В апреле Lada XRay выгодней всего приобрести через "Трейд-ин", сократив расходы на 40 тысяч рублей. В комбинации с программой "Первый автомобиль" внедорожник будет стоить всего 513 тысяч в базовой комплектации.

Та же программа "АвтоВАЗа" действует и на Vesta Cross. Если совместить "Семейный автомобиль" с условиями LADA Finance, помимо 40 тыс. руб., получится сохранить ещё 10%. Так, седан обойдётся в 643 тысячи рублей.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:27

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые выяснили, как кошки реагируют на
В NASA показали новые детальные снимки
"Были соседями и много времени
Ольга Рапунцель сняла на видео первые
В России упала стоимость на смартфоны
Врач из Москвы назвал безопасную для
Виктория Романец назвала Инессу Шевчук
«Вообще не актер»: Станислав Садальский
"АвтоВАЗ" представила апрельские скидки
Цена на новый Samsung Galaxy S10 Plus
В Сети появилась и сразу исчезла первая
ESO покажет первый снимок горизонта
Ученые: Отходы миссии "Аполлон-11" на
"Особенная" дочь Ирины Хакамады Мария
Опровергнута гипотеза о хромировании
"Был не готов к серьезному
Ресурс TENAA поделился первыми
Игорь Николаев отсчитывает время до
Путешественник во времени из 2028 года
На наследство Георгия Данелии могут
УАЗ повысит антикоррозийные свойства
«Мучают приступы удушья»: Сын Сергея
Астрономы нашли переживший смерть
Принц Гарри и Меган Маркл официально
Компактвэн Renault Triber за 520 тысяч
Apple может выпустить компактный
Возлюбленная Ромы Жукова Ольга
Эксперт: В России невозможен
Leap Motor готовиться представить
Пиар-директор Юлии Началовой Анна
Просмотреть все новости