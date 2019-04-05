Опровергнута гипотеза о хромировании оружия «терракотовой армии»





Китайский правитель Цинь Шихуанди известен не только как первый глава централизованного государства, но и как создатель огромного мавзолея, в котором его захоронили вместе с целой армией глиняных статуй воинов, лошадей и колесниц. Это войско экипировано настоящим бронзовым оружием – мечами, копьями, арбалетами. Также при раскопках археологи обнаружили около 40 тысяч наконечников стрел.Гробница была обнаружена в 70-х годах прошлого века. Исследуя оружие, ученые обнаружили частицы хрома, что натолкнуло их на мысль о том, что древние мастера умели защитить им медь от коррозии. Эта находка вызвала большой резонанс в научных кругах, ведь подобная технология была запатентована только в начале 20-го века.Используя новейшие технологии, ученые определили, что распределение хрома по артефактам случайно и его концентрация слишком низкая как для создания цельного покрывающего слоя . Проанализировав лак, которым обрабатывали оружие, исследователи решили, что элемент входил в состав вещества, которым покрывали медь.Также выяснено, что сохранность изделий из бронзы обеспечила почва, которая содержит мало органических веществ и не позволяет кислороду проникать глубоко под землю, чтобы избежать губительной коррозии.