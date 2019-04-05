Путешественник во времени из 2028 года показал снимок динозавра, сделанный 66 миллионов лет назад

«А теперь я собираюсь показать вам фотографию, которую я сделал 66 миллионов лет назад в прошлом, это T-Rex - живой, дышащий, я смог сфотографировать его на камеру. Моя цель - убедить всех, что путешествия во времени реальны, и у меня есть много доказательств, которые я мог бы показать и в будущем».





Фото: Канал ApexTV, YouTubeВ видео для канала ApexTV путешественник во времени из 2028 года обращается с просьбой, показывая фотографию, которую он якобы сделал в мелово-палеоценовый период. Она является "доказательством" существования тираннозавра Рекса 66 миллионов лет назад.Путешественник во времени говорит в видео, что не знает точного местоположения, но фото было сделано в Северной Америке, сейчас это территория современной юго-западной части Соединенных Штатов.Причудливая фотография показывает размытый облик T-Rex, идущего по пустыне. По утверждению путешественника во времени, хищники выглядели именно так, имели перья и кожу фиолетового цвета.Однако, не все, кто видел необычное видео ApexTV, поверили утверждениям путешественников во времени или фотографиям. Многие убеждены, что это всего лишь уловка, так как ни один из свидетелей перемещения в другие периоды времени не рассказал, по какой технологии он это делал.