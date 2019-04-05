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Настя Ивлеева продемонстрировала дорогое помолвочное кольцо

Поклонники популярной ведущей Насти Ивлеевой с огромным интересом следят за развитием ее романа с рэпером Элджеем. Недавно телезвезда как будто невзначай показала кольцо, похожее на помолвочное, из-за чего у интернет-аудитории появилась новая пища для размышлений об ее отношениях с музыкантом.
Настя Ивлеева продемонстрировала дорогое помолвочное кольцо

Настя Ивлеева и Элджей встречаются почти год, что для мира шоу-бизнеса уже считается солидным сроком. Почитатели знаменитостей давно находятся в ожидании, когда их кумиры решат пожениться и объявят о предстоящем радостном событии общественности. Интерес к этому подогревала и сама ведущая: в последнее время она неоднократно намекала фолловерам, что в скором времени пойдет под венец с Элджеем.

Серьезность намерений молодых людей подтвердилась благодаря опубликованному недавно телезвездой в Instagram видеоролику, в кадрах которого она как бы случайно показала на безымянном пальце правой руки роскошное кольцо с бриллиантом.
Настя Ивлеева продемонстрировала дорогое помолвочное кольцо

Любопытные поклонники определили, что кольцо, по всей вероятности, принадлежит бренду Cartier, цены на изделия которого отличаются дороговизной и могут составлять не один миллионов рублей. Почитатели посчитали, что вряд ли их любимица сделала себе такой подарок сама, ювелирные украшения подобного рода традиционно преподносятся по особым случаям. Примечательно, что Элджей ранее уже дарил Насте Ивлеевой часы этой торговой марки.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:40

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