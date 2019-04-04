Учёные: Получасовая прогулка на природе уменьшает стресс





Для эксперимента исследователи привлекли участников, которые должны были на протяжении 8 недель осуществлять десятиминутные прогулки на свежем воздухе. Пи этом специалисты предлагали это делать больше восьми раз в неделю. Уровень кортизола в данном случае измерялся у подопытных из образцов слюны каждые две недели. При этом людям предлагалось выбрать удобное время суток, продолжительность, место отдыха. Между тем, имелся также ряд ограничений для снижения факторов, влияющих на стресс. Сюда стоит отнести пользование мобильными гаджетами и занятие аэробными упражнениями.Учёные по результатам эксперимента заявили, что для снижения уровня кортизола требуется около получаса времяпровождения на свежем воздухе.