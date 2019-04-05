Диетологи назвали главные продукты-антиоксиданты





Данные элементы помогают в поддержке красоты, а также молодости. Эксперты отмечают, что антиоксидант ресвератрол, имеющийся в винограде, орехах, разных ягодах, продлевает жизнь, блокирует воспаления, а также ряд прочих опасных образований во внутренних органах. Главным источником антиоксидантов в числе ягод выступает клюква, а также черная смородина. Благодаря ягодам клюквы обеспечивается защита клеток организма от повреждений, которые наносят нестабильные молекулы. В смородине находится вдвое больше калия в сравнении с бананами. Также в этой ягоде вчетверо больше, чем в апельсинах витамина С, а ещё вдвое превышает концентрация антиоксидантов в сравнении с черникой.Сильным антиоксидантом также является кофеин, уменьшающий развитие сердечно-сосудистых болезней, а также онкологии. Среди пряностей стоит выделить гвоздику. Она является одним из лучших природных антиоксидантов. В черносливе и кураге данные элементы помогают в предотвращении разных серьёзных патологий. Грецкий орех имеет их вдвое больше в сравнении с прочими орехами.