Илья Яббаров предложил Безусу и Безбородовой объединится и сыграть свадьбу в один день

По мнению многочисленных интернет-пользователей, Яббаров и Ларченко придумали, как заполучить полмиллиона рублей.Не секрет, что на данный момент на телепроекте «Дом-2» проходит конкурс «Свадьба на миллион». Самыми главными претендентами на победу являются Роман Капаклы и Марина Африкантова, а также Алексей Купин и Майя Донцова. Однако это не мешает и другим парочкам мечтать о том, что именно им достанется главный приз состязания.Судя по всему, Яббаров уже придумал, как сможет заполучить хоть половину выигрыша. К такому выводу пришли телезрители «Дома-2» после предложения Ильи.Дело в том, что в недавнем выпуске Яббаров неожиданно взял слово во время Лобного места и обратился к Безусу и Безбородовой. Илья заявил, что просто таки убежден в том, что победа в конкурсе «Свадьба на миллион» достанется именно его паре, однако только в том случае, если они объединятся с Алексеем и Миленой.Илья даже обрисовал Леше и Милене все плюсы двойного бракосочетания, а также указал на то, что такого еще на телепроекте «Дом-2» не было, поэтому им точно достанется главный приз.Нужно сказать, что пока Безбородова и Безус ничего не ответили Яббарову, однако Алексею предложение Ильи очень понравилось. Правда, Милену возмутило суждение бывшего возлюбленного Алены Рапунцель.