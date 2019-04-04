АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Историки представили ТОП-5 самых смертоносных видов косметики
EUR 73.17 USD 65.16
Курс валют на 04.04.2019

Илья Яббаров предложил Безусу и Безбородовой объединится и сыграть свадьбу в один день

Один из самых скандальных участников реалити-шоу «Дом-2» Илья Яббаров предложил Алексею Безусу и Милене Безбородовой объединиться.
Илья Яббаров предложил Безусу и Безбородовой объединится и сыграть свадьбу в один день

По мнению многочисленных интернет-пользователей, Яббаров и Ларченко придумали, как заполучить полмиллиона рублей.

Не секрет, что на данный момент на телепроекте «Дом-2» проходит конкурс «Свадьба на миллион». Самыми главными претендентами на победу являются Роман Капаклы и Марина Африкантова, а также Алексей Купин и Майя Донцова. Однако это не мешает и другим парочкам мечтать о том, что именно им достанется главный приз состязания.

Судя по всему, Яббаров уже придумал, как сможет заполучить хоть половину выигрыша. К такому выводу пришли телезрители «Дома-2» после предложения Ильи.
Илья Яббаров предложил Безусу и Безбородовой объединится и сыграть свадьбу в один день

Дело в том, что в недавнем выпуске Яббаров неожиданно взял слово во время Лобного места и обратился к Безусу и Безбородовой. Илья заявил, что просто таки убежден в том, что победа в конкурсе «Свадьба на миллион» достанется именно его паре, однако только в том случае, если они объединятся с Алексеем и Миленой.

Илья даже обрисовал Леше и Милене все плюсы двойного бракосочетания, а также указал на то, что такого еще на телепроекте «Дом-2» не было, поэтому им точно достанется главный приз.

Нужно сказать, что пока Безбородова и Безус ничего не ответили Яббарову, однако Алексею предложение Ильи очень понравилось. Правда, Милену возмутило суждение бывшего возлюбленного Алены Рапунцель.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:22

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Небывалый ажиотаж: обнинский
Экстрасенсы предрекли, что через
Пользователи Сети скорбят в связи со
Эксперты: Смартфоны Xiaomi и Redmi
Гендиректор «Мосфильма» Карен
Илья Яббаров предложил Безусу и
В РФ прокомментировали слова польского
В Татарстане введен в эксплуатацию
Учёные нашли внутри «сверхглубокого»
Новое спортивное купе Toyota Supra
Никита Джигурда назвал Ксению Собчак
Дмитрий Дмитренко заявил, что не будет
Историки представили ТОП-5 самых
Уникальный и талантливый: Кинорежиссер
Ученые: "Интуитивная диета" является
Российские дилеры Volvo начали прием
Злата Домнина не выдержала грубого
Учёные: Свежий хлеб может вызывать
Обновленный автопилот Tesla сможет
«Расходиться стали уже под утро»:
В компании Xiaomi заявили о начале
LADA Vesta в марте побила рекорды
Ученые раскрыли основные принципы ухода
Ксения Собчак припомнила Анастасии
Прощание с режиссером Георгием Данелией
Дмитрий Дмитренко назвал Ольгу
Джейсон Момоа об инсульте Эмилии Кларк:
Марина Африкантова в первый день на
Анастасия Волочкова «отшлепала» Ксению
Актера Алексея Булдакова похоронят 8
Просмотреть все новости