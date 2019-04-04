Ученые: Экстремальный спорт вызывает привыкание и зависимость





Ученые отмечают, относительно людей, регулярно занимающихся экстремальными видами спорта, существует множество мифов. Специалисты захотели их проверить и узнать, как такая деятельность действительно влияет на организм и психику. Для этого они опросили 407 альпинистов, занимающихся в смежных дисциплинах: скалолазание в помещении и на открытом воздухе, в горах, а также ледолазание.Всех их ученые попросили описать собственные ощущения и общее состояния во время перерыва и отказа от экстремальных видов спорта. Оказалось, что люди испытывают беспокойство, жалость к себе, возбуждение, разочарование и другие негативные эмоции. Важным является тот факт, что все эти чувства и переживания исчезали в тот момент, когда спортсмены возвращались к своим «обычным» экстремальным занятиям спортом.Ученые отмечают, в этом плане таких людей можно сравнить с теми, кто подвержен зависимости от запрещенных веществ. Они испытывают схожие симптомы в случае отказа от принятия подобных препаратов. В завершение ученые отметили, сами экстремальные спортсмены, когда описывали свои ощущения во время такого времяпрепровождения, сравнивали их с эмоциями, получаемыми от употребления запрещенных веществ.