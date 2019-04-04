Учёные нашли внутри «сверхглубокого» прочного алмаза загадочный минерал





Его назвали перовскитом силиката кальция. Научные деятели не могут сохранить на поверхности Голубой планеты его стабильность без прочной оболочки алмаза. Когда данный минерал оказывается на поверхности Земли, на него действует меньшее давление, перестраивая его углеродные связи. По мнению исследователей, перовскит силиката кальция - это четвертый по распространенности минерал на Земле. Однако на поверхности планеты его никогда не находили.Алмаз, который содержит данный материал, нашли на глубине около километра под поверхностью. При этом учёные отмечают, что он образовался на расстоянии больше 400 км, где выдерживал давление примерно в 240 тысяч земных атмосфер. Обычно бриллианты, применяемые в ювелирных изделиях, не обнаруживаются глубже 100 км от поверхности. Перовскит силиката кальция является первой геологической находкой, спрятанной в алмазах.