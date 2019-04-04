Российские дилеры Volvo начали прием заказов на новый Volvo V60 Cross Country





Базовая комплектация имеет полный привод и ряд дополнительных технологичных функций:• электронная система стабилизации;• автоматическое торможение двигателя во время спуска;• модуль контроля сцепления с дорогой в поворотах;• специальный режим вождения для управления автомобилем по бездорожью;• система безопасности, которая способная избежать столкновения с возможным препятствием;• система предотвращения съезда с дороги и выезда на встречную полосу;• по желанию может быть установлен модуль предупреждения о движении в поперечном направлении, с возможностью автоматического торможения.V60 Cross Country была создана на основе разработки Volvo Cars. Модель имеет клиренс высотой 210 мм. Операционная система помогает водителю удерживать автомобиль и может взять на себя функции управления. Все эти системы позволяют обеспечить высокий уровень безопасности не только пассажиров автомобиля, но и пешеходов.