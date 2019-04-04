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Российские дилеры Volvo начали прием заказов на новый Volvo V60 Cross Country

Дилер Volvo в России начал принимать заявки на новый универсал V60 Cross Country, который имеет повышенную проходимость. Автомобиль будет доступен в нескольких комплектациях.
Российские дилеры Volvo начали прием заказов на новый Volvo V60 Cross Country

Базовая комплектация имеет полный привод и ряд дополнительных технологичных функций:

• электронная система стабилизации;
• автоматическое торможение двигателя во время спуска;
• модуль контроля сцепления с дорогой в поворотах;
• специальный режим вождения для управления автомобилем по бездорожью;
• система безопасности, которая способная избежать столкновения с возможным препятствием;
• система предотвращения съезда с дороги и выезда на встречную полосу;
• по желанию может быть установлен модуль предупреждения о движении в поперечном направлении, с возможностью автоматического торможения.

V60 Cross Country была создана на основе разработки Volvo Cars. Модель имеет клиренс высотой 210 мм. Операционная система помогает водителю удерживать автомобиль и может взять на себя функции управления. Все эти системы позволяют обеспечить высокий уровень безопасности не только пассажиров автомобиля, но и пешеходов.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 17:15

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