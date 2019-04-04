LADA Vesta в марте побила рекорды продаж в России





В марте бренд LADA реализовал 33,8 тысячи автомобилей. Первое место по продажам заняла модель Vesta, разошедшаяся небывалым объемом – 12,8 тысячи единиц. Такие результаты позволили ей побить все свои предыдущие рекорды продаж за один месяц. В марта 2019 было реализовано на 40% больше автомобилей LADA Vesta, чем в прошлом периоде. На второй строчке самых популярных моделей данного отечественного бренда оказалась Granta. Ее объемы реализации составили 10,4 тысячи автомобилей, что на 24,4% выше показателей 2018 года.Эксперты отметили, параллельно с этим, отечественные LADA Vesta и Granta оказались на 1 и 2 месте соответственно среди самых продаваемых моделей в марте 2019. Тройку лидеров замыкает «кореец» Kia Rio с результатом 8,9 тысячи единиц и падением на 9%. На четвером месте расположился кроссовер Hyundai Creta. Его купили 6,5 тысячи россиян, что позволило модели продемонстрировать рост в 8%. Первую пятерку замкнул еще один автомобиль этой марки - Hyundai Solaris. Его результаты: 5,9 тысячи проданных единиц и падение на 14%.Самыми популярными брендами в России в марте 2019 года стали LADA (33,8 тысячи; +10%), Kia (19,56 тысячи; +2%) и Hyundai (16,3 тысячи; -2%).