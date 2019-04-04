АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Историки представили ТОП-5 самых смертоносных видов косметики
EUR 73.17 USD 65.16
Курс валют на 04.04.2019

LADA Vesta в марте побила рекорды продаж в России

LADA Vesta в марте продемонстрировала феноменальные объемы продаж. Модель побила собственный рекорд реализации за месяц и стала лидером отечественного авторынка за этот период.
LADA Vesta в марте побила рекорды продаж в России

В марте бренд LADA реализовал 33,8 тысячи автомобилей. Первое место по продажам заняла модель Vesta, разошедшаяся небывалым объемом – 12,8 тысячи единиц. Такие результаты позволили ей побить все свои предыдущие рекорды продаж за один месяц. В марта 2019 было реализовано на 40% больше автомобилей LADA Vesta, чем в прошлом периоде. На второй строчке самых популярных моделей данного отечественного бренда оказалась Granta. Ее объемы реализации составили 10,4 тысячи автомобилей, что на 24,4% выше показателей 2018 года.

Эксперты отметили, параллельно с этим, отечественные LADA Vesta и Granta оказались на 1 и 2 месте соответственно среди самых продаваемых моделей в марте 2019. Тройку лидеров замыкает «кореец» Kia Rio с результатом 8,9 тысячи единиц и падением на 9%. На четвером месте расположился кроссовер Hyundai Creta. Его купили 6,5 тысячи россиян, что позволило модели продемонстрировать рост в 8%. Первую пятерку замкнул еще один автомобиль этой марки - Hyundai Solaris. Его результаты: 5,9 тысячи проданных единиц и падение на 14%.
LADA Vesta в марте побила рекорды продаж в России

Самыми популярными брендами в России в марте 2019 года стали LADA (33,8 тысячи; +10%), Kia (19,56 тысячи; +2%) и Hyundai (16,3 тысячи; -2%).



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новое спортивное купе Toyota Supra
Никита Джигурда назвал Ксению Собчак
Дмитрий Дмитренко заявил, что не будет
Историки представили ТОП-5 самых
Уникальный и талантливый: Кинорежиссер
Ученые: "Интуитивная диета" является
Российские дилеры Volvo начали прием
Злата Домнина не выдержала грубого
Учёные: Свежий хлеб может вызывать
Обновленный автопилот Tesla сможет
«Расходиться стали уже под утро»:
В компании Xiaomi заявили о начале
LADA Vesta в марте побила рекорды
Ученые раскрыли основные принципы ухода
Ксения Собчак припомнила Анастасии
Прощание с режиссером Георгием Данелией
Дмитрий Дмитренко назвал Ольгу
Джейсон Момоа об инсульте Эмилии Кларк:
Марина Африкантова в первый день на
Анастасия Волочкова «отшлепала» Ксению
Актера Алексея Булдакова похоронят 8
Ольга Бузова игнорирует вопросы об
Эксперты рассказали, как уменьшить вред
Ольга Гобозова показала просторный дом,
Дмитрий Маликов и Анна Седокова
В Сети опубликовали рендер смартфона
Остановка сердца стала причиной ухода
Ученые: Ночные перекусы вызывают рак
В Москве умер известный режиссер
Смартфоны Motorola G7 и One получили
Просмотреть все новости