Остановка сердца стала причиной ухода из жизни Георгия Данелии





Георгий Данелия скончался из-за остановки сердца, рассказала журналистам супруга режиссера. По ее словам, врачи долго боролись за жизнь пациента, однако спасти его так и не удалось.Родственники планируют похоронить Георгия Данелию на Новодевичьем кладбище в Москве. О дате церемонии прощания пока не сообщается.