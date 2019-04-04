АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новые Google Pixel Watch получат сменные ремешки подобно Apple Watch
EUR 73.17 USD 65.16
Курс валют на 04.04.2019

Остановка сердца стала причиной ухода из жизни Георгия Данелии

Сегодня в Москве скончался один из известнейших российских режиссеров Георгий Данелия. О кончине выдающегося человека сообщила его супруга, уже стала известна предварительная причина ухода из жизни артиста.
Остановка сердца стала причиной ухода из жизни Георгия Данелии

Георгий Данелия скончался из-за остановки сердца, рассказала журналистам супруга режиссера. По ее словам, врачи долго боролись за жизнь пациента, однако спасти его так и не удалось.

Родственники планируют похоронить Георгия Данелию на Новодевичьем кладбище в Москве. О дате церемонии прощания пока не сообщается.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз / Главные новости
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 15:32

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Прощание с режиссером Георгием Данелией
Дмитрий Дмитренко назвал Ольгу
Джейсон Момоа об инсульте Эмилии Кларк:
Марина Африкантова в первый день на
Анастасия Волочкова «отшлепала» Ксению
Актера Алексея Булдакова похоронят 8
Ольга Бузова игнорирует вопросы об
Эксперты рассказали, как уменьшить вред
Ольга Гобозова показала просторный дом,
Дмитрий Маликов и Анна Седокова
В Сети опубликовали рендер смартфона
Остановка сердца стала причиной ухода
Ученые: Ночные перекусы вызывают рак
В Москве умер известный режиссер
Смартфоны Motorola G7 и One получили
Кристина Орбакайте выпустила новую
Renault представят 11 апреля свой
Мама Марины Африкантовой
Юлия Ефременкова без фотошопа оказалась
Искусственный интеллект Google Duplex
Новые Google Pixel Watch получат
Анастасия Волочкова показала
Ученые: Частое употребление колбасных
В сети опубликовали новые рендеры
Ольга Бузова похвасталась пирсингом в
Проект «Дом-2» не соблюдает законы РФ
"Особенности национальной охоты и
Volvo XC60 и V60 получили гибридную
СМИ: Дмитрий Нагиев может скрывать
Саша Черно показала недюжинную силу,
Просмотреть все новости