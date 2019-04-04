Остановка сердца стала причиной ухода из жизни Георгия Данелии
Сегодня в Москве скончался один из известнейших российских режиссеров Георгий Данелия. О кончине выдающегося человека сообщила его супруга, уже стала известна предварительная причина ухода из жизни артиста.
Георгий Данелия скончался из-за остановки сердца, рассказала журналистам супруга режиссера. По ее словам, врачи долго боролись за жизнь пациента, однако спасти его так и не удалось.
Родственники планируют похоронить Георгия Данелию на Новодевичьем кладбище в Москве. О дате церемонии прощания пока не сообщается.
Георгий Данелия скончался из-за остановки сердца, рассказала журналистам супруга режиссера. По ее словам, врачи долго боролись за жизнь пациента, однако спасти его так и не удалось.
Родственники планируют похоронить Георгия Данелию на Новодевичьем кладбище в Москве. О дате церемонии прощания пока не сообщается.
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 15:32