Учёные: Свежий хлеб может вызывать различные болезни и рак пищевода





Употребление горячего хлеба может стать причиной появления в пищеводе человека раковых опухолей. Также тёплый продукт может навредить здоровью. Попадая в пищевод, такой хлеб приводит в активность плохие бактерии. Речь идёт о процессе брожения. При этом данные микроорганизмы подкармливаются хлебным крахмалом, преобразовавшимся в другие вещества. Данные процессы ведут к воспалению в пищеводе, вызывая вздутие, а также боли в животе. Свежий хлебный продукт может стать причиной образования труднопроходимых комков. Они плохо поддаются влиянию желудочного сока. Вследствие этого в пищеварительном процессе наблюдаются сбои, приводящие к серьёзным последствиям.Теплая выпечка активирует деятельность дрожжевых грибков, которые увеличивают кислотность в желудке, приводя к гастриту. Любовь к пышным хлебобулочным изделиям может приводить к нарушениям в лимфатической системе, появлению депрессии, выводу из организма человека важных минералов. Дрожжевые грибы также способствуют увеличению веса у людей. Вследствие их влияния появляются жировые отложения. В особенности это касается области талии.