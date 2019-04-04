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Учёные: Свежий хлеб может вызывать различные болезни и рак пищевода

Учёные рассказали, что свежий хлеб может вызывать различные болезни. Самую большую опасность несёт продукт, который только что вытянули из печи.
Учёные: Свежий хлеб может вызывать различные болезни и рак пищевода

Употребление горячего хлеба может стать причиной появления в пищеводе человека раковых опухолей. Также тёплый продукт может навредить здоровью. Попадая в пищевод, такой хлеб приводит в активность плохие бактерии. Речь идёт о процессе брожения. При этом данные микроорганизмы подкармливаются хлебным крахмалом, преобразовавшимся в другие вещества. Данные процессы ведут к воспалению в пищеводе, вызывая вздутие, а также боли в животе. Свежий хлебный продукт может стать причиной образования труднопроходимых комков. Они плохо поддаются влиянию желудочного сока. Вследствие этого в пищеварительном процессе наблюдаются сбои, приводящие к серьёзным последствиям.

Теплая выпечка активирует деятельность дрожжевых грибков, которые увеличивают кислотность в желудке, приводя к гастриту. Любовь к пышным хлебобулочным изделиям может приводить к нарушениям в лимфатической системе, появлению депрессии, выводу из организма человека важных минералов. Дрожжевые грибы также способствуют увеличению веса у людей. Вследствие их влияния появляются жировые отложения. В особенности это касается области талии.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:02

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