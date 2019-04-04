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Bentley презентовала специальную дизайнерскую вариацию «кросса» Bentayga V8 Design

Представители компании Bentley презентовали специальную дизайнерскую вариацию «кросса» Bentayga V8 Design. Новинку построили на стандартной модели, получившей восьмицилиндровый силовой агрегат.
Bentley презентовала специальную дизайнерскую вариацию «кросса» Bentayga V8 Design

Неизменными остались характеристики силовой установки Bentayga V8 Design, генерирующей 550 лошадиных сил при крутящем моменте на 770 Нм. Транспортное средство разгоняется до первой сотни за 4,5 сек. При этом максимальная скорость достигает 290 км/ч. Авто в сравнении со стандартной модификацией получило легкосплавные диски версии Palladium Grey Paragon, а также нижнюю часть переднего бампера, окрашенную в расцветку кузова.

Bentayga V8 Design наделили парными глянцевыми выпускными трубами. Покупателям предлагается на выбор четыре варианта расцветки салона. Производитель в нём решил использовать вставки из прочного углеволокна.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:40

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