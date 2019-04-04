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Саша Черно и Иосиф Оганесян продолжают ссориться из-за разных взглядов на супружескую жизнь

Скандальная пара проекта «Дом-2» Саша Черно и Иосиф Оганесян продолжают ссориться в эфирах из-за совершенно разных взглядов на то, какой должна быть супружеская жизнь. Возлюбленные всё время находят друг в друге недостатки и поступки, за которые тут же критикуют.
Саша Черно и Иосиф Оганесян продолжают ссориться из-за разных взглядов на супружескую жизнь

Саша Черно и Иосиф Огаенсян некоторое время радовали публику непривычным для их пары спокойствием и отсутствием скандалов. Идиллия в паре продлилась не так долго, и теперь участники снова продолжают ссориться из-за разных взглядов и понимания того, какой на самом деле должна быть супружеская жизнь. Фанаты заметили, что в одном из недавних своих постов в Instagram девушка гневно написала о поступке своего мужчины — он оставил её одну ради того, чтобы отдохнуть и выпить в компании Евгения Ромашова.
Саша Черно и Иосиф Оганесян продолжают ссориться из-за разных взглядов на супружескую жизнь

Иосиф Оганесян, в свою очередь, на публичные обвинения супруги решил ответить тоже открыто, написав ответный пост в своём микроблоге. Молодой супруг проектантки не видит в своём поступке ничего дурного, считая, что именно жена в данном случае оказалась не права, ведь никогда женщина не должна указывать мужчине, пусть и законному мужу, как и с кем ему проводить свой досуг или каким хобби увлекаться.
Саша Черно и Иосиф Оганесян продолжают ссориться из-за разных взглядов на супружескую жизнь

Поклонники семейной пары «Дома-2» сошлись во мнениях, что у молодых людей совершенно разные взгляды на то, какой должна быть супружеская жизнь, потому те продолжают ссориться и с трудом находят общий язык.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 10:36

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