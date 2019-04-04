Саша Черно и Иосиф Оганесян продолжают ссориться из-за разных взглядов на супружескую жизнь





Саша Черно и Иосиф Огаенсян некоторое время радовали публику непривычным для их пары спокойствием и отсутствием скандалов. Идиллия в паре продлилась не так долго, и теперь участники снова продолжают ссориться из-за разных взглядов и понимания того, какой на самом деле должна быть супружеская жизнь. Фанаты заметили, что в одном из недавних своих постов в Instagram девушка гневно написала о поступке своего мужчины — он оставил её одну ради того, чтобы отдохнуть и выпить в компании Евгения Ромашова.Иосиф Оганесян, в свою очередь, на публичные обвинения супруги решил ответить тоже открыто, написав ответный пост в своём микроблоге. Молодой супруг проектантки не видит в своём поступке ничего дурного, считая, что именно жена в данном случае оказалась не права, ведь никогда женщина не должна указывать мужчине, пусть и законному мужу, как и с кем ему проводить свой досуг или каким хобби увлекаться.Поклонники семейной пары «Дома-2» сошлись во мнениях, что у молодых людей совершенно разные взгляды на то, какой должна быть супружеская жизнь, потому те продолжают ссориться и с трудом находят общий язык.